गाजा में इसराइल ने की भीषण बमबारी, 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत, युद्ध के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (18:37 IST)
Israel Air Strike in Gaza : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में हमला रोकने की अपील के बावजूद इसराइली सेना ने भीषण बमबारी की। इस भयंकर हमले में 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत हो गई। इस बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और सरकार से गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने और सभी बंधकों को घर लाने के लिए समझौता पक्का करने की अपील की। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास जब तक सभी शर्तें मानने की पुष्टि नहीं करता, गाजा में सैन्य अभियान जारी रहेगा। 
 
खबरों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में हमला रोकने की अपील के बावजूद इसराइली सेना ने भीषण बमबारी की। इस भयंकर हमले में 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत हो गई। इस बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और सरकार से गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने और सभी बंधकों को घर लाने के लिए समझौता पक्का करने की अपील की।
वहीं दूसरी ओर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास जब तक सभी शर्तें मानने की पुष्टि नहीं करता, गाजा में सैन्य अभियान जारी रहेगा। जबकि तेल अवीव में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यह हमला तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा के लिए बनाई गई 21 सूत्रीय शांति योजना को हमास ने स्वीकार कर लिया।
 
राष्ट्रपति ट्रंप ने बंधकों की रिहाई और कैदियों की अदला-बदली की प्रक्रिया पर काम करने के लिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को मिस्र भेजा है। मिस्र का विदेश मंत्रालय शांति वार्ता में मध्यस्थता करेगा। हमास ने कुछ बंदियों को छोड़ने की बात कही है।
इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि युद्ध जल्दी खत्म हो, जबकि नेतन्याहू सरकार के कई मंत्री चाहते हैं कि हमले जारी रहें। वित्तमंत्री बेजालेल स्मोत्रिच ने कहा कि गाजा पर हमले बंद करना बड़ी गलती होगी।
