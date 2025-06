वर्ल्ड म्यूजिक डे 2025 : कौन सा था वो गाना जिसे सुनकर सुसाइड कर लेते थे लोग?

कैसे बना ‘किलिंग सॉन्ग’

‘My Way’ गाना 1969 में रिलीज़ हुआ था और यह जल्दी ही सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इसके बोल आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं, "I did it my way" जैसे शब्द एक व्यक्ति के खुद के निर्णयों और जीवन के सफर को उजागर करते हैं। लेकिन फिलीपींस में यह गाना धीरे-धीरे एक बुरे अंधविश्वास और भय की छाया में घिर गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, 1990 के दशक से इस गाने को गाने वाले लोगों की बार-बार हत्या होने लगी। ये हत्याएं अक्सर कराओके बारों में हुईं, जहां शराब, ईगो क्लैश और आक्रोश ने इसे हिंसा में बदल दिया।