भारत में Whatsapp वेब हुआ डाउन, कई यूजर्स को हुई समस्या

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (21:40 IST)
भारत सहित कई देशों में व्हाट्सएप यूजर्स को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाखों लोगों के लिए मैसेज भेजना, व्हाट्सएप वेब खोलना और सर्वर से कनेक्ट करने में परेशानी हुई। इससे यूजर्स को पसर्नल और कमर्शियल कनेक्ट करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। 
डाउनडिटेक्टर के आंकड़ों के मुताबिक कुल 51% शिकायतें व्हाट्सएप वेब से संबंधित हैं, जहां उपयोगकर्ता चैट लोड करने या क्यूआर कोड जनरेट करने में असमर्थ थे। व्हाट्सएप जल्द ही यूजरनेम-आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग शुरू करने वाला है।
लगभग 30% यूजर्स को संदेश भेजने में समस्या आ रही थी जबकि 18% को सर्वर कनेक्टिविटी में कमी का सामना करना पड़ रहा था। 1% मामलों में मोबाइल ऐप प्रभावित हुआ। Edited by : Sudhir Sharma

योगी सरकार ने नशे पर कसी नकेल, कोडीनयुक्त कफ सिरप के खिलाफ सख्त कार्रवाई

