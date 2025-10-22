Biodata Maker

Chhath puja 2025: छठ पूजा की 15 हार्दिक शुभकामनाएं और संदेश

बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 (15:25 IST)
Chhath Puja 2025 Wishes: छठ पूजा का पर्व भारत में विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, जो सूर्य देवता और उनके अर्धांगिनी, छठी मैया की पूजा का पर्व है। यह पर्व विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग उपवासी रहते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं और पूरे परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। ALSO READ: Kartik maas 2025: कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट
 
'आपको और आपके परिवार को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं! सूर्य देव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, और आपकी जिंदगी में हर दिशा से खुशियां और समृद्धि आए। इस छठ पूजा पर छठी मैया और सूर्य देव आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करें।' इन्हीं छठ पूजा 2025 की शुभकामनाओं के साथ आप अपने परिवार और मित्रों को प्रेमभरे ये शुभकामना भेज सकते हैं। यहां कुछ छठ पूजा के संदेश दिए गए हैं जिन्हें आप भेज सकते हैं:
 
यहां पढ़ें छठ पूजा 2025 की 15 हार्दिक शुभकामनाएं, सुंदर शायरी और कोट्स के साथ संदेश: 
 
* भक्ति और आस्था से भरे संदेश: 
 
1. छठी मैया की कृपा से 
आपके घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहे, 
ऐसी मंगलकामना के साथ 
छठ पूजा की हार्दिक बधाई!
 
2. यह छठ पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा, 
सुख और समृद्धि लाए। 
आपको और आपके परिवार को 
छठ महापर्व 2025 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!
 
3. सात घोड़ों के रथ पर सवार, 
भगवान सूर्य आएं आपके द्वार। 
किरणों से भरे आपका घर-संसार, 
छठ आपके लिए बन जाए समृद्धि का त्योहार।
 
4. छठ से शक्ति मिले, 
सूर्यदेव दें तेज, इस छठ पर 
जीवन में नए उजाले का हो प्रवेश। 
शुभ छठ पूजा 2025!
 
5. नहाय-खाय से पावन हुई देह, 
सूर्य की भक्ति से 
मिटे हर क्लेश। 
छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं!
 
* सुंदर शायरी और कोट्स: 
 
1. ठेकुआ की खुशबू,
खरना का मीठा प्रसाद, 
छठी मैया की कृपा, रहे सबके साथ। 
छठ पूजा 2025 की शुभकामनाएं!
 
2. मंदिर की घंटी, आरती की थाली, 
नदी के किनारे सूरज की लाली। 
जिंदगी में आए खुशियों की बहार, 
बधाई हो छठ पूजा का त्योहार!
 
3. निसर्ग को वंदन करें, मन में श्रद्धा और स्नेह भरें। 
छठ पूजा के शुभ अवसर पर, 
आओ दिल से एक-दूसरे को याद करें। 
Happy Chhath Puja 2025!
 
4. जो है जगत का पालनहार, सात घोड़ों की जिनकी सवारी। 
उन सूर्य देव को करें हम नमन, 
पूरी हो आपकी हर मनोकामना। 
छठ पर्व की मंगलकामनाएं!
 
5. छठी मैया का आशीष 
सदा रहे संग, 
आपके जीवन में बजे खुशियों का रंग। 
शुभ छठ महापर्व 2025!
 
* जय छठी मैया!
 
1. छठ पूजा का पावन अवसर है, 
सूर्य देव को अर्घ्य 
देने का समय है। 
Happy Chhath!
 
2. छठ माता की कृपा से 
हर घर में सुख-समृद्धि का दीप जले। 
आपको और आपके परिवार को 
छठ पर्व की शुभकामनाएं। 
 
3. घाट किनारे खड़े होकर करेंगे 
हम सूर्य देव को नमन। 
दुखों का हो शमन। 
छठ पूजा मुबारक हो!
 
4. छठ व्रत देता संतान को दीर्घायु का वरदान। 
यह पर्व आपके जीवन में भी लाए 
खुशियां अपार। जय छठी मैया!
छठ पर्व मुबारक हो!
 
5. छठ पूजा... आस्था,
विश्वास और प्रकृति के 
पूजन का महापर्व। 
सूर्य देव की जय!

ALSO READ: Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी

