छठ पर 3 FREE Mobile Recharge दे रही है सरकार, क्या है मैसेज की सचाई

भारत सरकार ने ऐसी कोई भी योजना या ऑफर की घोषणा नहीं की है। ये मैसेज सिर्फ लोगों को भ्रमित करने और धोखाधड़ी के लिए बनाया गया है। तो अगर आपके पास भी यह मैसेज आया हो तो सावधान हो जाइए और किसी भी प्रकार की लिंक पर क्लिक न करें। Edited by : Sudhir Sharma