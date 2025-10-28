Dharma Sangrah

छठ पर 3 FREE Mobile Recharge दे रही है सरकार, क्या है मैसेज की सचाई

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (17:24 IST)
WhatsApp पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल मैसेज के मुताबिक छठ पूजा पर सरकार दे रही है 3 महीने का फ्री रिचार्ज!" आखिर इस मैसेज की सचाई क्या है। क्या सचमुच सरकार फ्री मोबाइल रिचार्ज दे रही है। ये मैसेज लोगों को तुरंत अपनी ओर खींच लेता है और देखते ही देखते लाखों लोग इसे फॉरवर्ड कर देते हैं।
 
Press Information Bureau (PIB) ने इस वायरल मैसेज पर अपनी नज़र रखी और तुरंत इसकी सच्चाई सामने लाई। PIB Fact Check ने अपने ऑफिशियल X (पहले Twitter) हैंडल पर साफ-साफ बताया कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। 
भारत सरकार ने ऐसी कोई भी योजना या ऑफर की घोषणा नहीं की है। ये मैसेज सिर्फ लोगों को भ्रमित करने और धोखाधड़ी के लिए बनाया गया है। तो अगर आपके पास भी यह मैसेज आया हो तो सावधान हो जाइए और किसी भी प्रकार की लिंक पर क्लिक न करें। Edited by : Sudhir Sharma

