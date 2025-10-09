Karva Chauth 2025: रिश्ते में उतर आएगी चांदनी की चमक, करवा चौथ पर शेअर करें ये प्यार भरी शुभकामनाएं

Happy Karwa Chauth Quotes :
सजी है हाथों में लाल चूड़ियां,
माथे पर सुहागन के सजा है सिंदूर.
भरा रहे हमेशा आपका जीवन,
रहे खुशियां भरपूर.
Happy Karwa Chauth 2025
***
सजनी ने थाली सजा ली है,
दीपों की लौ जला ली है.
पिया के नाम का व्रत रखा,
सिंदूर से मांग सजा ली है.
Happy Karwa Chauth 2025
***
माथे की बिंदिया चमकती रहे,
हाथों में चूड़ियां खनकती रहें,
पैरों की पायल खनकती रहे,
पिया संग प्रेम बेला सजती रहे।
Happy Karwa Chauth 2025
***
चांद की रोशनी जैसा तुम्हारा प्यार चमके,
वे व्रत तुम्हारे रिश्ते में खुशियां भर दे.
साथ और मिठास हर दिन बढ़ता रहे,
करवा चौथ का ये दिन हर बार की तरह ही दमके.
Happy Karwa Chauth 2025
***
***
भूख-प्यास से थकी नहीं वो,
उसके मन में बस एक आस है.
साजन की लंबी उम्र मिले,
यही उसका विश्वास है.
Happy Karwa Chauth 2025
***
इस व्रत गहरा हो जाए प्यार तुम्हारा,
खुशियों से जगमगाए संसार तुम्हारा.
साथ और भरोसा यूं ही बढ़ता रहे,
चांद भी आज हो जाए दीवाना तुम्हारा.
Happy Karwa Chauth 2025
***
मांग में सिदूंर, हाथों में चूड़ियां,
सजधज कर बैठी हूं मैं,
चांद की एक झलक पाने को,
तेरी लंबी उम्र की दुआ मांगने को.
Happy Karwa Chauth 2025
***
***
***
करवा चौथ का ये पावन व्रत,
आपके जीवन में लाए सुख-समृद्धि अपार.
पति-पत्नी के रिश्ते में लाए और भी प्यार,
मुबारक हो आपको ये खास त्यौहार.
Happy Karwa Chauth 2025
***
***
नयनों में उम्मीद चमक रही,
मन में बस एक पुकार है.
चांदनी रात में झूम उठे वो,
जब दिखे पिया का दीदार है.
Happy Karwa Chauth 2025
***
वो कहती है, 'मेरे सजना की लम्बी उम्र हो'
माथे की बिंदी, मांग में सिंदूर हो.
करवा चौथ का ये पवित्र त्योहार,
हर सुहागन के दिल का गुरूर हो.
Happy Karwa Chauth 2025
***
***
***
तेरे बिना अधूरा है मेरा हर एक व्रत,
करवा चौथ पर तुम हो मेरे जीवन का रत्न।
चांद की रोशनी में तेरी छवि बसी हो,
मेरे प्यार की कहानी हर पल सजी हो।
Happy Karwa Chauth 2025
***
करवा चौथ की रात है चांदनी से प्यारी,
इस चांद के संग दुआ है हमारी।
तुझसे है जिन्दगी सारी,
तू मेरा ख्वाब भी है और हकीकत भी।
Happy Karwa Chauth 2025
***
सात जन्म हम निभाएंगे एक-दूसरे का साथ,
हर पल रहेंगे साथ, सुख ही नहीं दुख की घड़ी में।
पति-पत्नी बन थामेंगे एक-दूसरे का हाथ,
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
Happy Karwa Chauth 2025
***
बिना खाए पिए व्रत करना,
प्रेम की अटूट परिभाषा है।
हम यूं ही प्रेम बंधन में बंधे रहें,
मेरे दिल की बस यहीं आशा है।
Happy Karwa Chauth 2025
***
धरा से अम्बर तक फैली है ये मोहब्बत,
करवा चौथ पर तेरा इंतजार है सबसे बड़ी चाहत।
तेरे बिना अधूरी हैं मेरी सारी रौनकें,
तेरे साथ हर लम्हा मेरी सारी खुशियों की बुनकें।
Happy Karwa Chauth 2025
***