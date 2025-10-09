Karva Chauth 2025: रिश्ते में उतर आएगी चांदनी की चमक, करवा चौथ पर शेअर करें ये प्यार भरी शुभकामनाएं

Karva chauth wishes in hindi: करवा चौथ का त्योहार अखंड सौभाग्य और दांपत्य प्रेम का प्रतीक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इस शुभ अवसर पर, शुभकामना संदेशों का आदान-प्रदान इस पर्व की मिठास को और बढ़ा देता है। इस बार करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अपने इन शुभकामनाओं को भेजने से त्योहार का माहौल खुशनुमा हो जाएगा:





सजी है हाथों में लाल चूड़ियां,माथे पर सुहागन के सजा है सिंदूर.भरा रहे हमेशा आपका जीवन,रहे खुशियां भरपूर.सजनी ने थाली सजा ली है,दीपों की लौ जला ली है.पिया के नाम का व्रत रखा,सिंदूर से मांग सजा ली है.माथे की बिंदिया चमकती रहे,हाथों में चूड़ियां खनकती रहें,पैरों की पायल खनकती रहे,पिया संग प्रेम बेला सजती रहे।चांद की रोशनी जैसा तुम्हारा प्यार चमके,वे व्रत तुम्हारे रिश्ते में खुशियां भर दे.साथ और मिठास हर दिन बढ़ता रहे,करवा चौथ का ये दिन हर बार की तरह ही दमके.चांद की रोशनी जैसा तुम्हारा प्यार चमके,वे व्रत तुम्हारे रिश्ते में खुशियां भर दे.साथ और मिठास हर दिन बढ़ता रहे,करवा चौथ का ये दिन हर बार की तरह ही दमके.भूख-प्यास से थकी नहीं वो,उसके मन में बस एक आस है.साजन की लंबी उम्र मिले,यही उसका विश्वास है.इस व्रत गहरा हो जाए प्यार तुम्हारा,खुशियों से जगमगाए संसार तुम्हारा.साथ और भरोसा यूं ही बढ़ता रहे,चांद भी आज हो जाए दीवाना तुम्हारा.मांग में सिदूंर, हाथों में चूड़ियां,सजधज कर बैठी हूं मैं,चांद की एक झलक पाने को,तेरी लंबी उम्र की दुआ मांगने को.इस व्रत गहरा हो जाए प्यार तुम्हारा,खुशियों से जगमगाए संसार तुम्हारा.साथ और भरोसा यूं ही बढ़ता रहे,चांद भी आज हो जाए दीवाना तुम्हारा.सजी है हाथों में लाल चूड़ियां,माथे पर सुहागन के सजा है सिंदूर.भरा रहे हमेशा आपका जीवन,रहे खुशियां भरपूर.करवा चौथ का ये पावन व्रत,आपके जीवन में लाए सुख-समृद्धि अपार.पति-पत्नी के रिश्ते में लाए और भी प्यार,मुबारक हो आपको ये खास त्यौहार.करवा चौथ का ये पावन व्रत,आपके जीवन में लाए सुख-समृद्धि अपार.पति-पत्नी के रिश्ते में लाए और भी प्यार,मुबारक हो आपको ये खास त्यौहार.नयनों में उम्मीद चमक रही,मन में बस एक पुकार है.चांदनी रात में झूम उठे वो,जब दिखे पिया का दीदार है.वो कहती है, 'मेरे सजना की लम्बी उम्र हो'माथे की बिंदी, मांग में सिंदूर हो.करवा चौथ का ये पवित्र त्योहार,हर सुहागन के दिल का गुरूर हो.करवा चौथ का ये पावन व्रत,आपके जीवन में लाए सुख-समृद्धि अपार.पति-पत्नी के रिश्ते में लाए और भी प्यार,मुबारक हो आपको ये खास त्यौहार.नयनों में उम्मीद चमक रही,मन में बस एक पुकार है.चांदनी रात में झूम उठे वो,जब दिखे पिया का दीदार है.तेरे बिना अधूरा है मेरा हर एक व्रत,करवा चौथ पर तुम हो मेरे जीवन का रत्न।चांद की रोशनी में तेरी छवि बसी हो,मेरे प्यार की कहानी हर पल सजी हो।करवा चौथ की रात है चांदनी से प्यारी,इस चांद के संग दुआ है हमारी।तुझसे है जिन्दगी सारी,तू मेरा ख्वाब भी है और हकीकत भी।सात जन्म हम निभाएंगे एक-दूसरे का साथ,हर पल रहेंगे साथ, सुख ही नहीं दुख की घड़ी में।पति-पत्नी बन थामेंगे एक-दूसरे का हाथ,करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएंबिना खाए पिए व्रत करना,प्रेम की अटूट परिभाषा है।हम यूं ही प्रेम बंधन में बंधे रहें,मेरे दिल की बस यहीं आशा है।धरा से अम्बर तक फैली है ये मोहब्बत,करवा चौथ पर तेरा इंतजार है सबसे बड़ी चाहत।तेरे बिना अधूरी हैं मेरी सारी रौनकें,तेरे साथ हर लम्हा मेरी सारी खुशियों की बुनकें।