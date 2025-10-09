Dharma Sangrah

Karva chauth 2025: करवा चौथ पर उत्तर प्रदेश के शहरों में कब निकलेगा चांद?

WD Feature Desk

, गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (16:10 IST)
10 october ko chand kitne baje niklega: करवा चौथ चांद कितने बजे निकलेगा यूपी में यूपी में। करवा चौथ का चांद कब निकलेगा। 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत। दिल्ली टाइम अनुसार 08:13 मिनट पर निकलेगा करवा चौथ का चांद। करवा चौथ पर भारत के उत्तर प्रदेश यानी यूपी के प्रमुख शहरों में कब निकलेगा चांद, जानिए चंद्रमा निकलने का सही समय। चतुर्थी तिथि प्रारम्भ- 10 अक्टूबर 2025 को रात्रि 10:54 बजे से। चतुर्थी तिथि समाप्त- 10 अक्टूबर 2025 को शाम 07:38 बजे तक।
 
करवा चौथा दिन की पूजा के शुभ मुहूर्त:- 
करवा चौथ पूजा मुहूर्त- शाम 05:43 से 06:57 तक। 
करवा चौथ व्रत समय- सुबह 06:03 से रा‍त्रि 08:02 तक।
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:50 से 12:37 के बीच।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:11 से 02:58 के बीच।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:06 से 06:30 के बीच।
करवा चौथ का चांद कितने बजे दिखेगा उत्तर प्रदेश में| karva chauth ka chand kitne baje niklega up me:
 
मथुरा: मथुरा टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 14 मिनट पर होगा।
 
वृंदावन: वृंदावन टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 14 मिनट पर होगा।
 
अयोध्या: अयोध्या टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 07 बजकर 57 मिनट पर होगा।
 
लखनऊ : लखनऊ टाइम के अनुसार चंद्रोदय शाम 08 बजकर 02 मिनट पर होगा।
 
कानपुर : कानपुर टाइम के अनुसार चंद्रोदय शाम 08 बजकर 06 मिनट पर होगा।
 
प्रयागराज : प्रयागराज के अनुसार चंद्रोदय शाम 07 बजकर 43 मिनट पर होगा।
 
बनारस : बनारस टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 07 बजकर 53 मिनट पर होगा।
 
सीतापुर: सीतापुर के अनुसार चंद्रोदय शाम 08 बजकर 01 मिनट पर होगा।
 
बरेली: बरेली टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 04 मिनट पर होगा।
 
हरदोई: हरदोई टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 04 मिनट पर होगा।
 
ललितपुर: ललितपुर टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 18 मिनट पर होगा।
 
झांसी: झांसी टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 16 मिनट पर होगा।
 
बदायूं : बदायूं टाइम के अनुसार चंद्रोदय रात्रि 08 बजकर 06 मिनट पर होगा।

