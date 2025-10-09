Karva chauth 2025: करवा चौथ पर इंदौर में कब निकलेगा चांद?

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:11 से 02:58 के बीच।

गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:06 से 06:30 के बीच।

करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन लें तथा श्रृंगार भी कर लें। स्नानादि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। व्रत के दिन निर्जला रहे यानि जलपान ना करें। चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण करें। पारण के पहले चंद्रमा को अर्घ्‍य दें। करवा चौथ पर चांद को अर्घ्य देते समय इन बातों का ध्यान रखें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आटे का दीपक जलाएं। उस दीपक को अपनी छलनी की ओट में रखें। करवे से चंद्रमा को अर्घ्य दें। कलश में चांदी का सिक्का और चावल के दाने डालकर अर्घ्य दें।