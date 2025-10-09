Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Karva chauth 2025: चांद से करती हूं ये दुआ... इन प्यार भरे संदशों को भेज करें करवाचौथ सेलिब्रेट

Advertiesment
हमें फॉलो करें karwa chauth quotes hindi

WD Feature Desk

, गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (15:55 IST)
Karva chauth wishes in hindi: करवा चौथ का पावन पर्व प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास का प्रतीक है। यह दिन हर सुहागन के लिए बेहद खास होता है, जब वह निर्जला व्रत रखकर अपने जीवनसाथी की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती है। इस शुभ अवसर पर, आपका श्रृंगार चंद्रमा की चांदनी जैसा उज्जवल हो और पिया के नाम की मेहंदी का रंग और भी गहरा रचे। आपके जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य का आगमन हो। यह व्रत आपके वैवाहिक जीवन में नया उत्साह और मिठास लेकर आए। इस मौके को और खास बनाने के लिए यहां कुछ बहुत ही सुंदर शुभकामनाएं दी हैं जिन्हें भेजकर आप इस पर्व को सेलिब्रेट कर सकते हैं।

 
karwa chauth wishes in hindi:

तेरे बिना अधूरा है मेरा हर एक व्रत,
करवा चौथ पर तुम हो मेरे जीवन का रत्न।
चांद की रोशनी में तेरी छवि बसी हो,
मेरे प्यार की कहानी हर पल सजी हो।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
माथे की बिंदिया चमकती रहे,
हाथों में चूड़ियां खनकती रहें।
पैरों की पायल खनकती रहे,
पिया संग प्रेम बेला सजती रहे।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
हाथों में पूजा की थाली आई है,
हर चेहरे पर आज लाली छाई है।
चांद की पूजा और पिया का इंतजार,
करवा चौथ की यह पावन घड़ी आई है।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
करवा चौथ की रात है चांदनी से प्यारी,
इस चांद के संग दुआ है हमारी।
तुझसे है जिन्दगी सारी,
तू मेरा ख्वाब भी है और हकीकत भी।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
सुख-दुःख में हम-तुम हर पल साथ निभाएंगे,
एक जन्म नहीं, सातों जन्म पति-पत्नी बन आएंगे।
जो मेरी हर मुस्कान की वजह है,
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
व्रत रखा है मैंने सिर्फ आपकी लंबी उम्र के लिए,
हर दुआ की मंजिल है मेरी आपकी खुशियों के लिए।
जब तक है जान, आपके नाम की दुआ करूंगी,
तेरे बिना जीना तो क्या, सांस भी ना लूंगी।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
आए तो संग लाए खुशियां हजार,
हर साल मनाएं हम करवा चौथ का ये त्योहार।
भर दे हमारा दामन खुशियों के साथ,
दे जाए तुम्हें उम्र हजार साल।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
चांद की रोशनी ये पैगाम लाई।
करवा चौथ पर सबके मन में खुशियां छाईं,
नीले नभ पर बिखरी है चांदनी,
हमारी तरफ से आपको करवा चौथ की बधाई।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
चांद की चांदनी से भी ज्यादा तू प्यारी है,
करवा चौथ पर दुआ है, तू सदा मेरी साथी है।
तेरे बिना जिन्दगी अधूरी सी लगती है,
तेरी मुस्कान ही मेरी धड़कन बनती है।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
बिना खाए पिए व्रत करना,
प्रेम की अटूट परिभाषा है।
हम यूं ही प्रेम बंधन में बंधे रहें,
मेरे दिल की बस यहीं आशा है।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
ALSO READ: Karva Chauth 2025: ये है करवा चौथ पर मेहंदी लगवाने का सबसे शुभ मुहूर्त, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Karva chauth 2025: करवा चौथ पर इंदौर में कब निकलेगा चांद?

सम्बंधित जानकारी

होम
करवा चौथ
Shorts
फोटो
Reels