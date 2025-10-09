Karva chauth 2025: चांद से करती हूं ये दुआ... इन प्यार भरे संदशों को भेज करें करवाचौथ सेलिब्रेट

karwa chauth wishes in hindi:
तेरे बिना अधूरा है मेरा हर एक व्रत,
करवा चौथ पर तुम हो मेरे जीवन का रत्न।
चांद की रोशनी में तेरी छवि बसी हो,
मेरे प्यार की कहानी हर पल सजी हो।
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
***
माथे की बिंदिया चमकती रहे,
हाथों में चूड़ियां खनकती रहें।
पैरों की पायल खनकती रहे,
पिया संग प्रेम बेला सजती रहे।
***
हाथों में पूजा की थाली आई है,
हर चेहरे पर आज लाली छाई है।
चांद की पूजा और पिया का इंतजार,
करवा चौथ की यह पावन घड़ी आई है।
***
करवा चौथ की रात है चांदनी से प्यारी,
इस चांद के संग दुआ है हमारी।
तुझसे है जिन्दगी सारी,
तू मेरा ख्वाब भी है और हकीकत भी।
***
सुख-दुःख में हम-तुम हर पल साथ निभाएंगे,
एक जन्म नहीं, सातों जन्म पति-पत्नी बन आएंगे।
जो मेरी हर मुस्कान की वजह है,
***
व्रत रखा है मैंने सिर्फ आपकी लंबी उम्र के लिए,
हर दुआ की मंजिल है मेरी आपकी खुशियों के लिए।
जब तक है जान, आपके नाम की दुआ करूंगी,
तेरे बिना जीना तो क्या, सांस भी ना लूंगी।
***
आए तो संग लाए खुशियां हजार,
हर साल मनाएं हम करवा चौथ का ये त्योहार।
भर दे हमारा दामन खुशियों के साथ,
दे जाए तुम्हें उम्र हजार साल।
***
चांद की रोशनी ये पैगाम लाई।
करवा चौथ पर सबके मन में खुशियां छाईं,
नीले नभ पर बिखरी है चांदनी,
हमारी तरफ से आपको करवा चौथ की बधाई।
***
चांद की चांदनी से भी ज्यादा तू प्यारी है,
करवा चौथ पर दुआ है, तू सदा मेरी साथी है।
तेरे बिना जिन्दगी अधूरी सी लगती है,
तेरी मुस्कान ही मेरी धड़कन बनती है।
***
बिना खाए पिए व्रत करना,
प्रेम की अटूट परिभाषा है।
हम यूं ही प्रेम बंधन में बंधे रहें,
मेरे दिल की बस यहीं आशा है।
***