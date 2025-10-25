Chhath Puja Wishes Sandesh: महापर्व छठ पूजा पर इन 10 कोट्स, मैसेज से अपनों को दें शुभकमानाएं
, शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (11:06 IST)
Chhath Puja Wishes Images: भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में छठ पूजा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व, जिसे मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, सूर्य देव (सूर्य षष्ठी) और छठी मैया के प्रति गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का महापर्व है।
यह चार दिवसीय अनुष्ठान है जो नहाय-खाय से शुरू होकर खरना, सांझ का अर्घ्य और अंत में उगते सूर्य को अर्घ्य देने या बिहानिया अर्घ्य के साथ संपन्न होता है। छठ पूजा सिर्फ उपवास नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान, पवित्रता और पारिवारिक सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान की दीर्घायु का वरदान मांगने का एक अनूठा माध्यम है।ALSO READ: Chhath puja 2025: छठ पूजा की संपूर्ण सामग्री और विधि
यहां आपके लिए प्रस्तुत हैं छठ पूजा की 10 हार्दिक शुभकामना संदेश
1. सूर्य देव की कृपा वाला संदेश
जो है जगत का पालनहार, सात घोड़ों की है जिनकी सवारी,
न कभी रुके, न कभी देर करें,
ऐसे हैं हमारे सूर्यदेव, आओ मिलकर करें इस छठ पर उनकी पूजा,
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!
2. खुशियों और समृद्धि का संदेश
छठ का ये महापर्व लाता है जीवन में खुशहाली,
आपके जीवन में भी आएं खुशियां अपार,
मुबारक हो आपको छठ का ये पावन त्योहार।
छठ पूजा की शुभकामनाएं!
3. मनोकामना पूरी होने का संदेश
कामनाएं हों पूरी इस छठ पूजा में,
जो तू चाहे वो तेरा हो, हर दिन खूबसूरत और रातें रोशन हों।
कामयाबी चूमती रहे तेरे कदम हमेशा,
छठ पूजा की बहुत बधाई!
4. छठ मैया के आशीर्वाद वाला संदेश
घाट किनारे खड़े हो कर करेंगे हम सूर्य देव को नमन,
पूरी हो आपकी हर कामना, दुखों का हो शमन।
छठी मैया का आशीर्वाद सदा बना रहे,
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!
5. सरल और पवित्र संदेश
रथ पर होकर सवार, सूर्य देव आएं आपके द्वार,
सुख, संपत्ति और खुशियां आपको मिलें अपार,
छठ मैया आशीर्वाद दे इतना,
इमेज के लिए छोटे और प्रभावशाली कोट्स:
• "छठ देता है संतान के दीर्घायु का वरदान,
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।"
• "सूर्य की किरणें आपके जीवन को रोशन करें,
छठ मैया का आशीर्वाद आपको मिले।"
• "छठ मैया के चरणों में भक्ति का दीप जलाएं,
मन में विश्वास रख, हर दुख-दर्द भुलाएं। शुभ छठ पर्व।"
• "सांझ का अर्घ्य करता है जीवन में शुभ शुरुआत,
सुबह के अर्घ्य के साथ पूरी हो आपकी हर मुराद।"
• "खुशियों का त्योहार आया है, सूर्य देव से सब जगमगाया है।
छठ महापर्व की शुभकामनाएं!"
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
