फिलिपिंस में 6.9 की तीव्रता वाले भूकंप से तबाही, 20 से ज्यादा की मौत

फिलीपींस के सेबू प्रांत में स्थित टायन के ऐतिहासिक सेंट पीटर द एपोस्टल पैरिश चर्च का कुछ हिस्सा भूकंप के कारण ढह गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में चर्च की लाइटें और बाहरी संरचना का हिस्सा गिरते हुए दिखाई दे रहा है।
Notable quake, preliminary info: M 6.9 - 11 km ESE of Calape, Philippines https://t.co/cTMCOlClq5— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) September 30, 2025
A strong magnitude 6.9 earthquake hit Bantayan Island, Philippines, affecting the St. Peter and Paul the Apostle Parish Church in Bantayan town. pic.twitter.com/dYPAq3vGxl— Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 30, 2025