Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






फिलिपिंस में 6.9 की तीव्रता वाले भूकंप से तबाही, 20 से ज्यादा की मौत

Advertiesment
हमें फॉलो करें earthquake

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मनीला , बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (09:24 IST)
Philippines Earthquake : फिलीपींस में देर रात आए भूकंप से भारी तबाही हुई। भूकंप की वजह से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 150 लोग घायल भी हुए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.9 मापी गई। 
 
भूकंप की वजह से कई इमारतें ध्वस्त हो गई। डर के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। भूकंप के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है।

फिलीपींस के सेबू प्रांत में स्थित टायन के ऐतिहासिक सेंट पीटर द एपोस्टल पैरिश चर्च का कुछ हिस्सा भूकंप के कारण ढह गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में चर्च की लाइटें और बाहरी संरचना का हिस्सा गिरते हुए दिखाई दे रहा है।
 
गौरतलब है कि फिलीपींस प्रशांत महासागर के "रिंग ऑफ फायर" पर स्थित है, जो जापान से दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैला भूकंपीय गतिविधियों का सक्रिय क्षेत्र है। यहां भूकंप आना बेहद सामान्य है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: आज RSS के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels