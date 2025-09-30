Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






H1B वीजा पर ट्रंप के मंत्री का बड़ा बयान, होंगे बड़े बदलाव

Advertiesment
हमें फॉलो करें H1B visa changes 2026

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (14:07 IST)
H1B Visa : अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि फरवरी 2026 में एच1बी वीजा मामले में एक लाख डॉलर का नया शुल्क लागू होने से पहले इस वीजा प्रक्रिया में काफी बदलाव होंगे। उन्होंने सस्ते तकनीकी सलाहकारों के देश में आने और उनके परिवारों को साथ लाने के विचार को बिल्कुल गलत बताया। ALSO READ: क्या H1B वीजा का चीनी संस्करण है K वीजा, दुनियाभर के प्रोफेशनल्स पर china की नजर
 
लुटनिक ने एक साक्षात्कार में कहा कि यह प्रक्रिया फरवरी 2026 में लागू होगी, इसलिए मेरा अनुमान है कि अभी से लेकर 2026 तक इसमें कई बड़े बदलाव होंगे। उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि अमेरिकी सरकार एच1बी वीजा के तहत लॉटरी सिस्टम को खत्म कर सकती है। लुटनिक का मानना है कि अमेरिका को उच्च-कुशल नौकरियां केवल सबसे कुशल लोगों को ही देनी चाहिए।
 
ट्रंप प्रशासन ने इस महीने नए एच1बी कामकाजी वीजा के लिए 1,00,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 88 लाख रुपए) के एकमुश्त शुल्क की घोषणा की है। यह आदेश अस्थायी वीजा पर अमेरिका में काम करने के इच्छुक भारतीय पेशेवरों को प्रभावित करेगा। ALSO READ: Tariff और H1-B वीजा विवाद के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो से मिले एस जयशंकर, जानिए क्या हुई बात
 
एच1बी की घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने के दौरान ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मौजूद लुटनिक ने कहा था कि 1,00,000 अमेरिकी डॉलर सभी एच1बी वीजा के लिए वार्षिक शुल्क होगा, जिसमें नवीनीकरण और पहली बार आवेदन करने वाले आवेदक भी शामिल हैं।
 
व्यापक अफरा-तफरी और ऊहापोह के बीच, ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया कि एच1बी वीजा के लिए नई शुल्क आवश्यकता मौजूदा वीजा धारकों पर लागू नहीं होगी और यह एकमुश्त भुगतान है जो केवल नए आवेदनों पर लागू होगा।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

प्रश्नपत्र लीक की CBI जांच की सिफारिश करेंगे : CM धामी

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels