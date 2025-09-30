H1B वीजा पर ट्रंप के मंत्री का बड़ा बयान, होंगे बड़े बदलाव

अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि फरवरी 2026 में एच1बी वीजा मामले में एक लाख डॉलर का नया शुल्क लागू होने से पहले इस वीजा प्रक्रिया में काफी बदलाव होंगे। उन्होंने सस्ते तकनीकी सलाहकारों के देश में आने और उनके परिवारों को साथ लाने के विचार को बिल्कुल गलत बताया। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि फरवरी 2026 में एच1बी वीजा मामले में एक लाख डॉलर का नया शुल्क लागू होने से पहले इस वीजा प्रक्रिया में काफी बदलाव होंगे। उन्होंने सस्ते तकनीकी सलाहकारों के देश में आने और उनके परिवारों को साथ लाने के विचार को बिल्कुल गलत बताया।

लुटनिक ने एक साक्षात्कार में कहा कि यह प्रक्रिया फरवरी 2026 में लागू होगी, इसलिए मेरा अनुमान है कि अभी से लेकर 2026 तक इसमें कई बड़े बदलाव होंगे। उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि अमेरिकी सरकार एच1बी वीजा के तहत लॉटरी सिस्टम को खत्म कर सकती है। लुटनिक का मानना है कि अमेरिका को उच्च-कुशल नौकरियां केवल सबसे कुशल लोगों को ही देनी चाहिए।

एच1बी की घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने के दौरान ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मौजूद लुटनिक ने कहा था कि 1,00,000 अमेरिकी डॉलर सभी एच1बी वीजा के लिए वार्षिक शुल्क होगा, जिसमें नवीनीकरण और पहली बार आवेदन करने वाले आवेदक भी शामिल हैं।

व्यापक अफरा-तफरी और ऊहापोह के बीच, ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया कि एच1बी वीजा के लिए नई शुल्क आवश्यकता मौजूदा वीजा धारकों पर लागू नहीं होगी और यह एकमुश्त भुगतान है जो केवल नए आवेदनों पर लागू होगा।

edited by : Nrapendra Gupta