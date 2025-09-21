Biodata Maker

H-1B Visa पर बड़ा अपडेट : ताजा नियम केवल नए आवेदकों पर लागू, एकमुश्त लिया जाएगा शुल्क

H-1B Visa वीजा पर एक लाख डॉलर फीस सिर्फ नए आवेदकों पर ही लागू होगी। वीजा नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले भी इससे प्रभावित नहीं होंगे।

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , रविवार, 21 सितम्बर 2025 (07:57 IST)
H-1B Visa : अमेरिका ने एच-1बी वीजा की फीस बढ़ाकर एक लाख डॉलर (88 लाख रुपए) कर दी है। व्हाइट हाउस के अनुसार, यह फीस यह सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगी। यह फीस सालाना नहीं बल्कि एकमुश्त ली जाएगी। एच-1बी वीजा का इस्तेमाल कंपनियां विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में नौकरी देने के लिए करती हैं, जिनमें बड़ी संख्या भारतीयों की होती है। ALSO READ: Tariff के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर गिराया H-बॉम्ब, क्या बोला MEA
 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald trump) द्वारा एच-1बी वीजा की फीस बढ़ाकर एक लाख डॉलर करने के बाद से वीजा धारकों में असमंजस की स्थिति थी। ऐसे में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने शनिवार को स्पष्ट किया कि वीजा पर एक लाख डॉलर फीस सिर्फ नए आवेदकों पर ही लागू होगी। वीजा नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले भी इससे प्रभावित नहीं होंगे।
 
यह 1 लाख डॉलर शुल्क वार्षिक नहीं है, बल्कि एकमुश्त शुल्क है, जो केवल नए H-1B आवेदन पर लागू होगा। जो लोग पहले से H-1B वीजा धारक हैं और फिलहाल देश से बाहर हैं, उन्हें दोबारा अमेरिका लौटने के लिए यह शुल्क नहीं देना होगा। 
 
अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप की नई एच-1बी वीजा आवश्यकता केवल नए, संभावित आवेदनों पर लागू होती है, जो अभी तक दायर नहीं किए गए हैं। 21 सितंबर, 2025 से पहले प्रस्तुत आवेदनों पर इसका कोई असर नहीं होगा।
 
H1B वीजाधारकों में हड़कंप : राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप  द्वारा कार्य वीजा पर 1,00,000 डॉलर का भारी-भरकम शुल्क लगाने के आदेश के कुछ ही घंटों बाद शनिवार को अमेरिका में एच1बी वीजा पर रह रहे भारतीयों में दहशत, भ्रम की स्थिति और चिंता व्याप्त हो गई। कई भारतीयों ने भारत यात्रा के प्लान को रद्द कर दिया। ALSO READ: H1B Visa : दीवाली पर स्वदेश आना कैंसिल, शादियां रद्द, डोनाल्ड ट्रंप के 'वीजा बम' से H1-B वीजाधारक भारतीयों में दहशत, जानिए क्या बोले
 
भारत जाने वाले विमानों में सवार होने के इंतजार में बैठे कई लोगों ने आखिरी समय में अपनी यात्रा की योजनाएं रद्द कर दीं, वहीं भारत में पहले से मौजूद कई लोग स्पष्टता के अभाव में लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस फैसले के बाद अमेरिकी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, फाइनेंशियल कंपनी जेपी मॉर्गन और ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अपने विदेशी कर्मचारियों को तुरंत अमेरिका लौटने की सलाह दी है।
