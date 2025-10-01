Hanuman Chalisa

आज RSS के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (07:27 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दिल्ली में राष्‍ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। पल पल की जानकारी...


08:23 AM, 1st Oct
दशहरे से एक दिन पहले तेल कंपनियों कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर लोगों को झटका दिया है। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आज से 15.50 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत अब 1595.50 रुपए हो गई है। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 853 रुपए बनी हुई। ALSO READ: दशहरे से पहले महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, जानिए क्या है नए दाम?

07:54 AM, 1st Oct
महानवमी के अवसर पर देशभर के देवी मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। मंदिरों में सुबह से भजन, पूजन, आरती और हवन का दौर जारी। ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नवमी की देवी सिद्धिदात्री की कथा, मंत्र और पूजा विधि

07:30 AM, 1st Oct
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्र के प्रति योगदान को रेखांकित करने वाला विशेष रूप से डिजाइन एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे।

डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की स्थापना एक स्वयंसेवक-आधारित संगठन के रूप में की थी।

07:30 AM, 1st Oct
चेन्नई के थर्मल पॉवर प्लांट में बड़ा हादसा, स्टील आर्च गिरने से 9 मजदूरों की मौत। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। ALSO READ: Chennai Ennore Power Plant Accident : चेन्नई में पावर प्लांट में मचान गिरने से 9 की मौत, 5 घायल

