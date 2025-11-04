बिहार में NDA या महागठबंधन, किसकी बनेगी सरकार, प्रशांत किशोर की जनसुराज को कितनी सीटें, वोटिंग से पहले सामने आया ओपिनियन पोल

Bihar Assembly Elections News : बिहार विधानसभा चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। इस बार महागठबंधन और एनडीए के साथ ही प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मैदान में है। इससे पहले कई सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आए हैं। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। एबीपी न्यूज चैनल के मुताबिक महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।



