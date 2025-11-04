Dharma Sangrah

बिहार में NDA या महागठबंधन, किसकी बनेगी सरकार, प्रशांत किशोर की जनसुराज को कितनी सीटें, वोटिंग से पहले सामने आया ओपिनियन पोल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (17:08 IST)
Bihar Assembly Elections News : बिहार विधानसभा चुनाव में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। इस बार महागठबंधन और एनडीए के साथ ही प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मैदान में है। इससे पहले कई सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आए हैं। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। एबीपी न्यूज चैनल के मुताबिक महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

MATRIZE-IANS के ओपिनियन के मुताबिक एनडीए को बिहार में बहुमत मिल सकता है। इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को 153-164, महागठबंधन को 76-87, जनसुराज को 1-3 AIMIM को 1-2 और अन्य को 0-4 सीटें मिल सकती हैं।  जेवीसी के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं।
ALSO READ: राहुल गांधी ने रील को बताया 21वीं सदी का नशा, कहा आम बिहारी सड़े पानी में नहाने को मजबूर
इस पोल के मुताबिक एनडीए को 120 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को इस बार 93 से 112 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य सर्वे एजेंसियों के मुताबिक चाणक्य स्ट्रेटजीस के मुताबिक एनडीए को 128-134, महागठबंधन को 102 से 108 और अन्य को 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।
Polstrat and Peoples insight के अनुमान के मुताबिक एनडीए को 133 से 143, महागठबंधन को महागठबंधन को 93 से 102 और अन्य को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। विभिन्न एजेंसियों के सर्वे के आधार पर निकले Poll of Polls के मुताबिक एनडीए को 143, महागठबंधन को 95 और अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। Edited by : Sudhir Sharma 

