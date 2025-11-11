बिहार ने दूसरे चरण में भी रिकॉर्डतोड़ वोटिंग से रचा इतिहास, चुनाव आयोग ने बताया आंकड़ा
पटना , मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (23:00 IST)
बिहार ने पहले चरण के बाद मंगलवार को हुए दूसरे चरण में भी रिकॉर्डतोड़ वोटिंग कर इतिहास रच दिया। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में कुल 66.91% मतदान हुआ। 1951 में हुए पहले बिहार चुनाव के बाद से यह सबसे ज्यादा है। बिहार में महिला मतदाताओं का मतदान इतिहास में सबसे ज्यादा रहा।
तेजस्वी यादव ने लगाया रफ्तार धीमी करने का आरोप
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता एवं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुई ‘‘रिकॉर्ड मतदान’’ ने यह संदेश दे दिया है कि राज्य की जनता को ‘‘नतीजा’’ चाहिए, ‘‘जुमला’’ नहीं। राजद नेता यादव ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर प्रशासन मतदान की रफ्तार धीमी कर सकता है, लेकिन उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे कतार में लगे रहें और वोट डाले बिना कतार छोड़कर वापस नहीं लौटें। Edited by : Sudhir Sharma