बिहार चुनाव : जदयू की दूसरी सूची में 44 नाम, गोपाल मंडल को बड़ा झटका, विभा देवी को नवादा से टिकट
जदयू ने 37 पिछड़े और 22 अतिपिछ़ड़े को चुनाव मैदान में उतारा
जदयू ने सबसे अधिक कुशवाहा समाज के 13 प्रत्याशी, कुर्मी समाज के 12 प्रत्याशी, राजपूत समाज के 10 प्रत्याशी भूमिहार समाज के 9 प्रत्याशी, यादव और धानुक समाज के 8 प्रत्याशियों को टिकट दिया है।
जदयू की दूसरी सूची में विजेंद्र यादव, शीला मंडल, कलाधर मंडल, लेशी सिंह समेत कई दिग्गदों के नाम हैं। राजद छोड़कर जदयू में शामिल हुईं विभा देवी को नवादा से टिकट दिया है। वह नवादा से चुनाव लड़ेंगी। सुमित सिंह को जदयू ने चकाई से टिकट दिया है।
गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन का शुक्रवार को आखिरी दिन है। पहले चरण के तहत 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होना है। 11 नवंबर को दूसरे चरण के तहत 122 सीटों पर मतदान होगा। वोटो की गिनती के बाद 14 नवंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी।
