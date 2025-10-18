कौन हैं नवीन कुमार, जो एक सीट पर 2 पार्टियों से लड़ रहे हैं चुनाव

चुनाव आयोग को दिए गए दो शपथपत्रों में नवीन कुमार ने खुद को 2 अलग-अलग दलों का उम्मीदवार बताया। पहले शपथ पत्र में उन्होंने खुद को राजद का उम्मीदवार बताया तो दूसरे शपथपत्र में उन्होंने खुद को वीआईपी का उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर नवीन कुमार किस दल से चुनाव लड़ेंगे।
दरअसर हुआ यूं कि महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम दौर की चर्चाओं में आलमनगर सीट वीआईपी के खाते में चली गई। इस सीट से पहले राजद ने नवीन निषाद को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन अंतिम समय में राजद ने उनका सिंबल वापस ले लिया। अब इसी सीट पर वीआईपी पार्टी ने नवीन कुमार निषाद को मैदान में उतार दिया है।
नवीन कुमार ने भी कहा कि पार्टी का जो आदेश हुआ, मैंने उसका पालन किया है। इस कारण दो बार नामांकन करना पड़ा। आगे भी पार्टी के आदेश का ही पालन करूंगा।
आलमनगर सीट पर पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होना है और अभी नामांकन वापस लेने की गुंजाइश बची हुई है। माना जा रहा है कि एक पार्टी उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए कहेगी।
कौन है नवीन कुमार : नवीन कुमार आलमनगर विधानसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्हें जदयू के नरेंद्र नारायण यादव के हराया था। इस बार भी नवीन का मुकाबला नरेंद्र नारायण से ही है।
edited by : Nrapendra Gupta