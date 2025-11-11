Biodata Maker

Exit Poll : क्या बिहार में चला PK की जन सुराज का जादू, कितनी सीटें मिलने का अनुमान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (19:27 IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद आए लगभग सभी सर्वेक्षणों (एग्जिट पोल) में संभावना जताई गई है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बड़े बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बना सकता है। यदि असल नतीजे भी चुनाव बाद आए इन सर्वेक्षणों के आंकड़ों की तरह रहते हैं तो एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के महागठबंधन के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित होगी।
अगर अनुमानों में प्रशांत किशोर की जनसुराज की बात करें तो जेवीसी के पोल के मुतैाबिक जनसुराज पार्टी को मात्र शून्य से एक सीट के बीच मिल सकती है।
Matrize प्रशांत किशोर की पार्टी को शून्य से 2 सीट के बीच मिलने की उम्मीद जता रही है। पीमार्क के एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर को 1 से 4 सीट मिलने का डाटा दिया गया है। पीपुल्स प्लस के मुताबिक प्रशांत की पार्टी को शून्य से 5 सीट उम्मीद जता रहा है। Edited by : Sudhir Sharma

