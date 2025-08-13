विजय सिन्हा के बाद तेजस्वी के निशाने पर भाजपा की निर्मला देवी, फिर उठाया 2 वोटर आईडी का मुद्दा

आज एक और खुलासा:-



श्रीमती निर्मला देवी बीजेपी की बड़ी नेत्री और मुजफ्फरपुर की मेयर है।



इनके पास एक दो EPIC ID - REM1251917 और GSB1835164 है।



इनके एक ही विधानसभा में दो अलग अलग बूथ पर दो अलग-अलग वोट है।



दो अलग-अलग EPIC कार्ड में इनकी दो अलग-अलग उम्र है।



— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 13, 2025

यादव ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि यह सच है कि निर्वाचन आयोग (ईसी) आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में वोट चोरी के लिए भाजपा के साथ सांठगांठ कर रहा है। वास्तव में, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआती प्रक्रिया के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची को वोट की डकैती कहा जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग राज्य में भाजपा नेताओं को दो मतदाता पहचान पत्र हासिल करने में मदद कर रहा है।