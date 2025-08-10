क्या विजय कुमार सिन्हा के पास है 2 EPIC कार्ड, तेजस्वी के आरोपों पर दिया जवाब

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पहले पटना में मेरे पूरे परिवार का नाम था। अप्रैल 2024 में मैंने अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए आवेदन किया। यहां से विलोपित करने का भी फॉर्म भरा था। उस समय का प्रमाण मेरे पास है।
उन्होंने कहा कि किसी कारण से नाम नहीं हटा तो मैंने BLO को बुलाकर लिखित में आवेदन दिया और रिसीविंग लिया। मेरे पास दोनों कागज है। मेरा विलोपित का फॉर्म रिजेक्ट हुआ। मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछली बार भी मैंने केवल लखीसराय से वोटिंग की और इस बार भी प्रारूप वहीं से भरा है।
उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग के एप्लीकेशन पर ये ऑनलाइन भी है...तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है? लोगों को ये पता होना चाहिए...सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं: या तो चुनाव आयोग की SIR की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है या बिहार के उपमुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा हैं।
