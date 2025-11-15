Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव की 10 सबसे बड़ी जीत

Bihar Assembly Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए की सुनामी देखने को मिली। 202 सीटें जीतकर राजग ने इस बार कीर्तिमान रच दिया। इस बार सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार भी एनडीए के ही रहे। यदि टॉप 10 बड़ी जीत के बारे में बात करें तो इनमें 5 उम्मीदवार नीतीश कुमार की जनता दल यू के हैं, जबकि 4 भाजपा के हैं। एक प्रत्याशी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति (रामविलास) का भी है। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 उम्मीदवारों के बारे में....