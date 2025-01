सूटकेस नहीं यह स्कूटर है, वजन 19, 120kg का व्यक्ति कर सकता है सफर, टॉप स्पीड 24 KM, जानिए क्या है कीमत

Introducing the all new Honda Motocompacto : भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो 2025 एक से बढ़कर कारें और बाइक्स प्रदर्शित हो रही है। ऐसे ही होंडा ने फोल्डेबल ई-स्कूटर मोटोकॉम्पैक्टो को शोकेस किया है। सूटकेस की तरह दिखने वाले इस स्कूटर ने सबका ध्यान खींचा। ये स्कूटर सिर्फ 19 किलो का है, लेकिन इस पर 120kg तक के वजन का व्यक्ति सफर कर सकता है। यह स्कूटर वॉटर रेसिस्टेंस वॉरंटी के साथ आता है। यह पानी वाली जगह भी आसानी से चल सकता है। अमेरिका में इसकी कीमत 995 डॉलर यानी 86,143 रुपए है।