Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






royal enfield classic 350 कितनी सस्ती होगी, GST का कीमतों पर कितना होगा असर, क्या नए दाम का हो गया ऐलान

क्लासिक 350, हंटर 350 और बुलेट 350 होंगी सस्ती, 450cc और 650cc रेंज होगी महंगी

Advertiesment
हमें फॉलो करें royal enfield classic 350 gst rate

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (19:14 IST)
GST पर राहत के ऐलान के बाद से ही ऑटोमोबाइल्स कंपनियां वाहनों के दामों में कटौती कर रही है। रॉयल एनफील्ड (royal enfield) बाइक्स पर जीएसटी का असर कितना होगा। इसे लेकर लोगों में सवाल पैदा हो रहे हैं।
ALSO READ: Chhattisgarh में बड़ा नक्सली एनकाउंटर, 10 नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी मोडम बालाकृष्णन भी मारा गया
रॉयल एनफ़ील्ड ने ऐलान किया है कि कंपनी भारत में अपने सभी ग्राहकों को जीएसटी कटौती का पूरा लाभ देगी। इसका असर खासतौर पर Hunter 350, Bullet 350, Classic 350 और Goan Classic 350 जैसे मॉडल्स पर होगा।
ALSO READ: Alto और Wagon R होगी देश की सबसे सस्ती कार, क्या है GST का गणित
हालांकि कंपनी ने नई कीमतों का खुलासा अभी नहीं किया है। 22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी स्लैब के साथ कीमतों का ऐलान किया जाएगा।
webdunia
ALSO READ: Nano Banana 3d figurines क्या है, Ghibli के बाद क्यों हुआ इतना वायरल, सोशल मीडिया पर पोस्ट की होड़, खुद कैसे करें क्रिएट
जानिए क्या है स्लैब
350cc तक की बाइक्स : अब 28% की जगह सिर्फ 18% टैक्स लगेगा। 350cc से ऊपर की बाइक्स : अब इन पर 40% टैक्स (28% + 12% वृद्धि) लगाया जाएगा। इस बदलाव के बाद जहां Hunter 350, Classic 350 और Bullet 350 जैसी लोकप्रिय बाइक्स की कीमत घटेगी, वहीं Himalayan 450, Guerilla 450 और पूरी 650cc रेंज की कीमतें बढ़ेंगी।  Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नेपाल में तख्तापलट के पीछे एक और कहानी, कौन हैं हृदयेन्द्र शाह और क्या है राज परिवार से इनका संबंध

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels