ultraviolette ultraviolette x47 crossover price : सस्ती बाइक ने मचा दिया तहलका, लॉन्च के 24 घंटे में ही 3,000 से ज्यादा बुकिंग

ultraviolette x47 crossover price : सस्ती बाइक ने मचा दिया तहलका, लॉन्च के 24 घंटे में ही 3,000 से ज्यादा बुकिंग

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (17:44 IST)
Ultraviolette Automotive की नई एडवेंचर मोटरसाइकिल Ultraviolette X47 Crossover को लॉन्चिंग के पहले ही दिन बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है। 23 सितंबर को लॉन्च हुई इस बाइक को सिर्फ 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा बुकिंग मिली। कंपनी के मुताबिक लॉन्च के बाद हर घंटे औसतन 125 बुकिंग हुईं।
 
यह इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर बाइक एक स्ट्रीटफाइटर और एडवेंचर टूरर का कॉम्बिनेशन है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 2.74 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी है। हालांकि शुरुआती 1,000 ग्राहकों को यह स्पेशल प्राइस 2.49 रुपए लाख (एक्स-शोरूम) में मिलेगी। बुकिंग 23 सितंबर से शुरू हो चुकी है और डिलीवरी अक्टूबर 2025 से शुरू होगी।
 
ultraviolette x47 crossover के फीचर्स 
बाइक को F77 प्लेटफॉर्म  पर बनाया गया है, लेकिन इसमें नया चेसिस और सब-फ्रेम दिया गया है। इसका डिजाइन काफी आक्रामक है, जिसमें बीक-स्टाइल फेंडर, स्कल्प्टेड टैंक और कास्ट एल्युमीनियम सब-फ्रेम जैसे एलिमेंट शामिल हैं। कलर ऑप्शन में यह बाइक लेजर रेड, एयरस्ट्राइक व्हाइट और शैडो ब्लैक में उपलब्ध है। इसके अलावा कंपनी ने डेजर्ट विंग एडिशन भी पेश किया है।

इसमें रियर लगेज रैक, सैडल स्टे और पैनियर्स (सॉफ्ट व हार्ड दोनों) स्टैंडर्ड रूप में मिलते हैं। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 40 bhp पावर और 100 Nm टॉर्क जनरेट करता है। बाइक मात्र 2.7 सेकंड में 0-60 kmph और 8.1 सेकंड में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 145 kmph बताई गई है। Ultraviolette X47 Crossover दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ  7.1 kWh बैटरी  211 किमी रेंज 10.3 kWh बैटरी  323 किमी रेंज।
 
एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स 
इस बाइक में  UV Hypersense रडार (ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन चेंज असिस्ट, ओवरटेक अलर्ट, रियर कोलिजन वार्निंग) फ्रंट और रियर डैशकैम्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, रिजनरेटिव ब्रेकिंग और डुअल-चैनल ABS जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। Edited by : Sudhir Sharma

