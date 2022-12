Suzuki Burgman Street EX : सुजुकी का 1 लाख का स्कूटर, जानिए क्या हैं खास फीचर्स

Suzuki Burgman Street EX launched : सुजुकी (Suzuki) मोटरसाइकिल इंडिया ने भारत में अपना नया बर्गमैन स्ट्रीट EX (All New Burgman Street EX) स्कूटर को लॉन्च किया है। स्कूटर को 3 कलर ऑप्शन मैटेलिक मैट प्लेटिनम सिल्वर नंबर 2, मैटेलिक रॉयल ब्रॉन्ज और मैटेलिक मैट ब्लैक नंबर 2 में खरीदा जा सकता है। स्कूटर की कीमत 1,12,300 (एक्स-शोरूम) रुपए है। स्कूटर का डिजाइन आम स्कूटर की तुलना में काफी यूनिक है। इसे मेल-फिमेल दोनों राइड कर सकते हैं।