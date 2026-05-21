Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 मई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो! Today Shubh Muhurat 22 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: पुरुषोत्तम मास 2026: कब समाप्त होगा अधिकमास? क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। आज 22 मई 2026, शुक्रवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज शुक्र-पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बना हुआ है।

आज का पंचांग: 22 मई 2026 वार: शुक्रवार तिथि: षष्ठी पक्ष: शुक्ल पक्ष

नक्षत्र: पुष्य (शाम 05:54 पीएम तक), उसके बाद अश्लेषा योग: वृद्धि (रात 11:41 पीएम तक)

करण: गर (सुबह 09:37 एएम तक), उसके बाद वणिज सूर्य राशि: वृषभ चंद्र राशि: कर्क

शुभ और अशुभ समय आज पुष्य नक्षत्र और शुक्रवार का मेल "शुक्र-पुष्य" योग बना रहा है, जो सुख-समृद्धि के लिए उत्तम है।

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:00 एएम से 04:44 एएम अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:52 एएम से दोपहर 12:47 पीएम

राहुकाल (अशुभ)- सुबह 10:37 एएम से दोपहर 12:19 पीएम यमगंड (अशुभ)- दोपहर 03:44 पीएम से शाम 05:27 पीएम गुलिक काल- सुबह 07:10 एएम से 08:54 एएम

आज का विशेष: शुक्र-पुष्य योग शुक्र-पुष्य योग: आज 02:49 ए एम पुष्य नक्षत्र रहेगा। शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र होने से यह लक्ष्मी कृपा पाने के लिए विशेष है। गहने, वाहन या संपत्ति खरीदने के लिए आज का दिन साल के सबसे शुभ दिनों में से एक है।

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:52 से दोपहर 12:47 तक का समय किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत के लिए सर्वोत्तम है।

सावधानी: शाम 05:54 के बाद अश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा, जो कि एक "गण्डमूल" नक्षत्र है। इसके बाद महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी बरतें। साथ ही राहुकाल (10:37 एएम - 12:19 पीएम) के दौरान शुभ कार्य न करें।ALSO READ: अधिकमास: पुरुषोत्तम मास की आरती शाम 05:54 के बाद अश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा, जो कि एक "गण्डमूल" नक्षत्र है। इसके बाद महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी बरतें। साथ ही राहुकाल (10:37 एएम - 12:19 पीएम) के दौरान शुभ कार्य न करें।