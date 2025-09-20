21 September Birthday: आपको 21 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

, शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (18:15 IST)

आपका जन्मदिन: 21 सितंबर दिनांक 21 को जन्मे व्यक्ति निष्कपट, दयालु एवं उच्च तार्किक क्षमता वाले होते हैं। अनुशासनप्रिय होने के कारण कभी-कभी आप तानाशाह भी बन जाते हैं। आप दार्शनिक स्वभाव के होने के बावजूद एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति रखते हैं। आप सदैव परिपूर्णता या कहें कि परफेक्शन की तलाश में रहते हैं यही वजह है कि अक्सर अव्यवस्थाओं के कारण तनाव में रहते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक तीन आता है। यह बृहस्पति का प्रतिनिधि अंक है। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। आप एक सामाजिक प्राणी हैं।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 3, 12, 21, 30 शुभ अंक : 1, 3, 6, 7, 9

शुभ वर्ष : 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052 ईष्टदेव : देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु

शुभ रंग : पीला, सुनहरा और गुलाबी आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

परिवार: दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी। घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग भी है।

करियर: नौकरीपेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता का है। यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद है। किसी विशेष परीक्षा में सफलता मिल सकती है।

कारोबार: नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति करीना कपूर (Kareena Kapoor) - भारतीय अभिनेत्री।

शिंजो अबे (Shinzō Abe) - जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। बिल मरे (Bill Murray) - अमेरिकी अभिनेता और हास्य कलाकार।

लियाम गैलाघेर (Liam Gallagher) - ब्रिटिश गायक। लैरी बर्ड (Larry Bird) - अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी।