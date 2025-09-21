22 September Birthday: आपको 22 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

22 September Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 22 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 4, 8, 13, 22, 26, 1 शुभ अंक : 4, 8,18, 22, 45, 57

शुभ वर्ष : 2031, 2040, 2060 ईष्टदेव : श्री गणेश, श्री हनुमान, शुभ रंग : नीला, काला, भूरा

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल करियर: यह वर्ष पिछले वर्ष के दुष्प्रभावों को दूर करने में सक्षम है। आपको सजग रहकर कार्य करना होगा। नौकरीपेशा प्रयास करें तो उन्नति के चांस भी है।

परिवार: पारिवारिक मामलों में सहयोग के द्वारा सफलता मिलेगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी, वहीं मित्र वर्ग का सहयोग मिलेगा। विवाह के मामलों में आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं।

बिजनेस: नवीन व्यापार की योजना प्रभावी होने तक गुप्त ही रखें। शत्रु पक्ष पर प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति पवन कुमार चामलिंग (Pawan Kumar Chamling) - सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री।

सोनू सूद (Sonu Sood) - भारतीय अभिनेता। जूलिया लुइस-ड्रेफस (Julia Louis-Dreyfus) - अमेरिकी अभिनेत्री और कॉमेडियन।

शारदा देवी (Sarada Devi) - भारतीय आध्यात्मिक व्यक्तित्व। रोहित सरदाना (Rohit Sardana) - भारतीय पत्रकार।