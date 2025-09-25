26 September Birthday: आपको 26 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 26 सितंबर
26 को जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। दिनांक 26 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। आप भौतिकतावादी है। आप अद्भुत शक्तियों के मालिक हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं।
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 8, 17, 26
शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44
शुभ वर्ष :2024, 2042
ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता
शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
व्यापार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी।
करियर: नौकरीपेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे है वे भी सफल होंगे। बेरोजगार प्रयास करें, तो रोजगार पाने में सफल होंगे। राजनैतिक व्यक्ति समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होंगे।
परिवार और सेहत: शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
ईश्वर चंद्र विद्यासागर (Ishwar Chandra Vidyasagar) - भारतीय समाज सुधारक और शिक्षाविद।
टी. एस. इलियट (T. S. Eliot) - अमेरिकी-ब्रिटिश कवि और साहित्यकार।
सेरेना विलियम्स (Serena Williams) - अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी।
जानी लिवर (Johny Lever) - भारतीय हास्य अभिनेता।
कैट डेनिंग्स (Kat Dennings) - अमेरिकी अभिनेत्री।