Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन, सभी अपनों को भेजें ये खास शुभकामना संदेश

, गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (09:57 IST)

How to Write Navratri Wishes: शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी पर मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कूष्मांडा की उपासना होती है। इनका नाम कूष्मांडा का अर्थ है – 'ब्रह्मांड को अपने हल्के से मुस्कान से उत्पन्न करने वाली देवी।' इनकी कृपा से जीवन में सुख, ऊर्जा, सेहत और सफलता का प्रकाश आता है। यह रहा शारदीय नवरात्रि 2025 के चौथे दिन यानी (चतुर्थी) के लिए एक भावपूर्ण शुभकामना संदेश, जिसे आप अपने परिवार, दोस्तों या सोशल मीडिया पर भेज सकते हैं:

शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन के खास शुभकामना संदेश: मां कूष्मांडा के प्रकाश से आपका जीवन सदैव रोशन रहे।

स्वास्थ्य, समृद्धि और सकारात्मकता आपके हर दिन में बनी रहे। शुभ नवरात्रि!



नवरात्रि के चौथे दिन, मां कूष्मांडा आपके जीवन में ऊर्जा, प्रकाश और सुख का संचार करें।

इस पावन अवसर की आपको हार्दिक शुभकामनाएं! देवी कूष्मांडा की कृपा से, आपके जीवन से सभी अंधकार दूर हों

मां कूष्मांडा अपने असीम तेज से आपको और आपके परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें।

नवरात्रि के चौथे दिन की बहुत-बहुत बधाई। अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड रचने वाली

देवी कूष्मांडा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। Happy Navratri Day 4! चौथे दिन की पूजा से मिले

आपको आरोग्य का वरदान, हर कार्य में मिले सफलता। जय मां कूष्मांडा!

शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं! जय मां कूष्मांडा।