Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 25 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Horoscope Rashifal 25 September 2025

WD Feature Desk

, गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (07:04 IST)
मेष राशि (Aries)
Today 25 September horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज दूसरों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता लाने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य: थकान और सिरदर्द महसूस हो सकता है। पर्याप्त आराम करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर सप्तमी की देवी कालरात्रि की कथा, मंत्र और पूजा विधि
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। कार्यक्षेत्र में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलेगा। निवेश से लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी चतुराई से उनका सामना करेंगे।
लव: आज का माहौल प्यार भरा है। आप अपने पार्टनर को कोई सरप्राइज दे सकते हैं।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, खान-पान का ध्यान रखें।
उपाय: गाय को हरी घास और रोटी खिलाएं।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी। बॉस आपके काम से खुश होंगे।
लव: आपका प्रेम जीवन बहुत रोमांटिक रहेगा। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नए निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। योग और मेडिटेशन से लाभ होगा।
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहेगा। काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं।
लव: संबंधों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन अनचाहे खर्च भी बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है। अपने खान-पान का ध्यान रखें।
उपाय: भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर चतुर्थी की देवी कूष्मांडा की कथा, मंत्र और पूजा विधि
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आज आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपके काम से सीनियर्स खुश होंगे।
लव: आज आपके रिश्ते में ताजगी आएगी। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। कब्ज और वायु विकार से सावधान रहें।
उपाय: मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: आज आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: आय के साधन बढ़ेंगे। व्यापार में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खान-पान को लेकर लापरवाही न करें।
उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: आज आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बदलाव के लिए अभी सही समय नहीं है।
लव: प्रेम जीवन में कुछ विवाद हो सकते हैं। धैर्य और समझदारी से काम लें।
धन: आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: अधिक मेहनत के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाएं।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है।
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं। निवेश से फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी बनी रहेगी। अधिक कार्य पर रोक लगाए। 
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। ऑफिस में आपके काम को सराहा जाएगा।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप इन्हें आसानी से सुलझा लेंगे।
धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: माता-पिता की सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: शनि मंदिर में दीपक जलाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: आज आप अपनी बुद्धि और विवेक से कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। अपनों से करीबी बढ़ाने में सफल रहेंगे।
धन: आज आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: संतान के सेहत की चिंता बनी रहेगी।
उपाय: गरीबों को खाना खिलाएं।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: आज आपको कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।
लव: रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है।
उपाय: 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।ALSO READ: बेटे के इन नामों में छुपा है माता दुर्गा का आशीर्वाद, नाम के साथ अर्थ भी हैं बहुत सुंदर

