Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 सितंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 25 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (07:04 IST)

मेष राशि (Aries) Today 25 September horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज दूसरों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता लाने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें।

वृषभ राशि (Taurus) करियर: आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। कार्यक्षेत्र में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। धन: रुका हुआ धन वापस मिलेगा। निवेश से लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय: देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।

मिथुन राशि (Gemini) करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी चतुराई से उनका सामना करेंगे।

लव: आज का माहौल प्यार भरा है। आप अपने पार्टनर को कोई सरप्राइज दे सकते हैं। धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, खान-पान का ध्यान रखें। उपाय: गाय को हरी घास और रोटी खिलाएं।

कर्क राशि (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी। बॉस आपके काम से खुश होंगे।

लव: आपका प्रेम जीवन बहुत रोमांटिक रहेगा। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। धन: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नए निवेश से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। योग और मेडिटेशन से लाभ होगा। उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।

सिंह राशि (Leo) करियर: आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहेगा। काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं।

लव: संबंधों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। धन: आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन अनचाहे खर्च भी बढ़ सकते हैं।

कन्या राशि (Virgo) करियर: कार्यक्षेत्र में आज आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपके काम से सीनियर्स खुश होंगे।

लव: आज आपके रिश्ते में ताजगी आएगी। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। कब्ज और वायु विकार से सावधान रहें। उपाय: मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं।

तुला राशि (Libra) करियर: आज आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। धन: आय के साधन बढ़ेंगे। व्यापार में लाभ होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खान-पान को लेकर लापरवाही न करें। उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio) करियर: आज आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बदलाव के लिए अभी सही समय नहीं है।

लव: प्रेम जीवन में कुछ विवाद हो सकते हैं। धैर्य और समझदारी से काम लें। धन: आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: अधिक मेहनत के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाएं।

धनु राशि (Sagittarius) करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। धन: आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं। निवेश से फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी बनी रहेगी। अधिक कार्य पर रोक लगाए। उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

मकर राशि (Capricorn) करियर: आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। ऑफिस में आपके काम को सराहा जाएगा।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप इन्हें आसानी से सुलझा लेंगे। धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: माता-पिता की सेहत अच्छी रहेगी। उपाय: शनि मंदिर में दीपक जलाएं। कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: आज आप अपनी बुद्धि और विवेक से कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। अपनों से करीबी बढ़ाने में सफल रहेंगे।

धन: आज आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: संतान के सेहत की चिंता बनी रहेगी।

उपाय: गरीबों को खाना खिलाएं। मीन राशि (Pisces) करियर: आज आपको कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।

लव: रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। धन: आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है।