07 October Birthday: आपको 7 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

WD Feature Desk

, सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (18:11 IST)
07 October Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 7 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल खत्म होते-होते इन 4 राशियों पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपा
 
आपका जन्मदिन: 7 अक्टूबर
 
दिनांक 7 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। आप पैनी नजर के होते हैं।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 7, 16, 25
 
शुभ अंक : 7, 16, 25, 34
 
शुभ वर्ष : 2026
 
ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु
 
शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
 
करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। 
 
कारोबार: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं व मंदिर में पताका चढ़ाएं। आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
बेगम अख्तर (Begum Akhtar): गजल और ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका।
 
बली राम भगत (Bali Ram Bhagat): स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष।
 
दुर्गा भाभी (Durga Bhabhi): भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण सहयोगी।
 
ज़हीर ख़ान (1978): उत्कृष्ट भारतीय क्रिकेटर।
 
युक्ता मुखी (Yukta Mookhey): भारतीय मॉडल और अभिनेत्री, मिस वर्ल्ड।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Dhanteras 2025 date: धनतेरस कब है वर्ष 2025 में?

