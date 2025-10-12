13 October Birthday: आपको 13 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

, रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (18:10 IST)

दिनांक 13 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 4 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति जिद्दी, कुशाग्र बुद्धि वाले, साहसी होते हैं। आपका जीवन संघर्षशील होता है। इनमें अभिमान भी होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। जैसे तेज स्पीड से आती गाड़ी को अचानक ब्रेक लग जाए ऐसा उनका भाग्य होगा। लेकिन यह भी निश्चित है कि इस अंक वाले अधिकांश लोग कुलदीपक होते हैं। ये लोग दिल के कोमल होते हैं किन्तु बाहर से कठोर दिखाई पड़ते हैं। इनकी नेतृत्त्व क्षमता के लोग कायल होते हैं।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 4, 8, 13, 22, 26, 31, शुभ अंक : 4, 8,18, 22, 45, 57,

शुभ वर्ष : 2031, 2040, 2060 ईष्टदेव : श्री गणेश, श्री हनुमान शुभ रंग : नीला, काला, भूरा

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल करियर: नवीन व्यापार की योजना प्रभावी होने तक गुप्त ही रखें। यह वर्ष पिछले वर्ष के दुष्प्रभावों को दूर करने में सक्षम है। आपको सजग रहकर कार्य करना होगा। नौकरीपेशा प्रयास करें तो उन्नति के चांस भी है।

शत्रु पक्ष पर प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी। परिवार: मान-सम्मान में वृद्धि होगी, वहीं मित्र वर्ग का सहयोग मिलेगा। विवाह के मामलों में आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं। परिवारिक मामलों में सहयोग के द्वारा सफलता मिलेगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति मार्गरेट थैचर (Margaret Thatcher): ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री।

अशोक कुमार (Ashok Kumar): भारतीय सिनेमा के महान और प्रतिष्ठित अभिनेता, जिन्हें 'दादामुनि' के नाम से भी जाना जाता है।

सी.के. नायडू (C. K. Nayudu): भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान। इम्तियाज अली ताज (Imtiaz Ali Taj: उर्दू भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और नाटककार।

जेरी राइस (Jerry Rice): अमेरिकी फुटबॉल (NFL) के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक।