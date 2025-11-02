03 November Birthday: आपको 3 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

, रविवार, 2 नवंबर 2025 (18:25 IST)

आपको 3 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई! 03 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 3 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: मूलांक 1 से 9: साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यवाणी (Numerology Weekly Horoscope 2025)

आपका जन्मदिन: 3 नवंबर अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक 3 आता है। यह बृहस्पति का प्रतिनिधि अंक है। ऐसे व्यक्ति निष्कपट, दयालु एवं उच्च तार्किक क्षमता वाले होते हैं। आप दार्शनिक स्वभाव के होने के बावजूद एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति रखते हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। आप एक सामाजिक प्राणी हैं। आप सदैव परिपूर्णता या कहें कि परफेक्शन की तलाश में रहते हैं यही वजह है कि अकसर अव्यवस्थाओं के कारण तनाव में रहते हैं। अनुशासनप्रिय होने के कारण कभी-कभी आप तानाशाह भी बन जाते हैं।

आपके लिए खास शुभ दिनांक : 3, 12, 21, 30 शुभ अंक : 1, 3, 6,7, 9,

शुभ वर्ष : 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052 ईष्टदेव : देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु

शुभ रंग : पीला, सुनहरा और गुलाबी आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

शुभ कार्य : घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे। महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग भी है।

व्यापार : यह माह आपके लिए अत्यंत सुखद है। नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है।

करियर : किसी विशेष परीक्षा में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता का है। दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति अमर्त्य सेन (Amartya Sen): प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और दार्शनिक तथा Welfare Economics में योगदान के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित।

पृथ्वीराज कपूर (Prithviraj Kapoor): भारतीय सिनेमा और रंगमंच के एक महान अभिनेता। लक्ष्मीकांत (Laxmikant): हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार, जो लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल की लोकप्रिय जोड़ी का हिस्सा थे।

हरिलाल जेकिसुनदास कनिया (Harilal Jekisundas Kania): स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।

मानवजीत सिंह संधू (Manavjit Singh Sandhu): भारतीय निशानेबाज़, जो ट्रेप शूटिंग के लिए जाने जाते हैं।