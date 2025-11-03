Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






04 November Birthday: आपको 04 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Advertiesment
हमें फॉलो करें 04 November Birthday

WD Feature Desk

, सोमवार, 3 नवंबर 2025 (18:20 IST)
04 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 4 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Vaikuntha Chaturdashi:वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत क्यों रखते हैं?
 
आपका जन्मदिन: 4 नवंबर
 
दिनांक 4 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 4 होगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। जैसे तेज स्पीड से आती गाड़ी को अचानक ब्रेक लग जाए ऐसा उनका भाग्य होगा। लेकिन यह भी निश्चित है कि इस अंक वाले अधिकांश लोग कुलदीपक होते हैं। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति जिद्दी, कुशाग्र बुद्धि वाले, साहसी होते हैं। आपका जीवन संघर्षशील होता है। इनमें अभिमान भी होता है। ये लोग दिल के कोमल होते हैं किन्तु बाहर से कठोर दिखाई पड़ते हैं। इनकी नेतृत्त्व क्षमता के लोग कायल होते हैं।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 4, 8, 13, 22, 26, 31
 
शुभ अंक : 4, 8,18, 22, 45, 57
 
शुभ वर्ष : 2031, 2040, 2060
 
ईष्टदेव : श्री गणेश, श्री हनुमान
 
शुभ रंग : नीला, काला, भूरा
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
 
शुभ कार्य : मान-सम्मान में वृद्धि होगी, वहीं मित्र वर्ग का सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा प्रयास करें तो उन्नति के चांस भी है। 
 
व्यापार : नवीन व्यापार की योजना प्रभावी होने तक गुप्त ही रखें। यह वर्ष पिछले वर्ष के दुष्प्रभावों को दूर करने में सक्षम है। आपको सजग रहकर कार्य करना होगा। शत्रु पक्ष पर प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी।
 
परिवार : परिवारिक मामलों में सहयोग के द्वारा सफलता मिलेगी। विवाह के मामलों में आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
शकुंतला देवी (Shakuntala Devi): जिन्हें व्यापक रूप से "मानव कंप्यूटर" के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय गणितज्ञ, लेखक और मानसिक कैलकुलेटर थीं।
 
तब्बू (Tabu): भारतीय सिनेमा की एक बेहद सफल और प्रशंसित अभिनेत्री। जिसने मुख्य रूप से हिंदी तथा तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया है।
 
मिलिंद सोमन (Milind Soman): भारतीय सुपरमॉडल, अभिनेता, फिल्म निर्माता और फिटनेस प्रमोटर।
 
जमनालाल बजाज (Jamnalal Bajaj): एक भारतीय उद्योगपति और स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने बजाज समूह की स्थापना की।
 
पद्मावती बंदोपाध्याय (Padmavathy Bandopadhyay): भारतीय वायु सेना की प्रथम महिला एयर मार्शल।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Dev Diwali 2025: वाराणसी में कब मनाई जाएगी देव दिवाल?

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 नवंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels