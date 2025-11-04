Festival Posters

05 November Birthday: आपको 5 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

हमें फॉलो करें Birthday 05 November

WD Feature Desk

, मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (18:13 IST)
05 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 5 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: When is Dev Diwali: देव दिवाली कब हैं- देव उठनी एकादशी पर या कार्तिक पूर्णिमा पर?
 
आपका जन्मदिन: 5 नवंबर
आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है। 5 का मूलांक भी 5 ही होता है। ऐसे व्यक्ति अधिकांशत: मितभाषी होते हैं। कवि, कलाकार तथा अनेक विद्याओं के जानकार होते हैं। आपमें गजब की आकर्षण शक्ति होती है। आपमें लोगों को सहज अपना बना लेने का विशेष गुण होता है। अनजान व्यक्ति की मदद के लिए भी आप सदैव तैयार रहते हैं।
 
आपमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना मुश्किल है। अर्थात अगर आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आपको कोई भी बुरी संगत बिगाड़ नहीं सकती। अगर आप खराब आचरण के हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुधार नहीं सकती। लेकिन सामान्यत: 5 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति सौम्य स्वभाव के ही होते हैं।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 1, 5, 7, 14, 23
 
शुभ अंक : 1, 2, 3, 5, 9, 32, 41, 50
 
शुभ वर्ष : 2030, 2032, 2034, 2050, 2059, 2052
 
ईष्टदेव : देवी महालक्ष्मी, गणेशजी, मां अम्बे।
 
शुभ रंग : हरा, गुलाबी, जामुनी, क्रीम
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
रिश्ते और परिवार: दाम्पत्य जीवन में मधुर वातावरण रहेगा। अविवाहित भी विवाह में बंधने को तैयार रहें। परिवारिक प्रसन्नता रहेगी। संतान पक्ष से खुशखबर आ सकती है। 
 
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय में प्रगति से प्रसन्नता रहेगी। यह वर्ष सफलताओं भरा रहेगा। अभी तक आ रही परेशानियां भी इस वर्ष दूर होती नजर आएंगी। 
 
करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए यह वर्ष निश्चय ही सफलताओं भरा रहेगा।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
विराट कोहली (Virat Kohli): विश्व के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले प्रसिद्ध भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर।
 
चित्तरंजन दास (Chittaranjan Das - C.R. Das): भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता, वकील, कवि और पत्रकार। उन्हें "देशबंधु" के नाम से जाना जाता था।
 
वंदना शिवा (Vandana Shiva): प्रसिद्ध भारतीय विद्वान, पर्यावरण कार्यकर्ता, और भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका।
 
अथिया शेट्टी (Athiya Shetty): बॉलीवुड अभिनेत्री, जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं।
 
शहनाज़ हुसैन (Shahnaz Husain): भारत की एक प्रसिद्ध उद्यमी, जिन्हें उनके हर्बल सौंदर्य उत्पादों की श्रृंखला के लिए जाना जाता है।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: kartik purnima kab hai: कार्तिक पूर्णिमा कब है?

