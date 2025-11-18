Dharma Sangrah

19 November Birthday: आपको 19 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

19 November Birthday

WD Feature Desk

, मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (18:13 IST)
19 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 19 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 
आपका जन्मदिन: 19 नवंबर
 
दिनांक 19 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होगा। आप साहसी और जिज्ञासु हैं। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है। आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। आप सौन्दर्यप्रेमी हैं। आपमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास है। इसकी वजह से आप सहज ही महफिलों में छा जाते हैं। आप राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपको अपने ऊपर किसी का शासन पसंद नहीं है।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 1, 10, 20, 28
 
शुभ अंक : 1, 10, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82
 
शुभ वर्ष : 2026, 2044, 2053, 2062
 
ईष्टदेव : सूर्य उपासना तथा मां गायत्री
 
शुभ रंग : लाल, केसरिया, क्रीम,
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
 
करियर: नौकरीपेशा के लिए समय उत्तम हैं।पदोन्नति के योग हैं। बेरोजगारों के लिए भी खुशखबर है इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी होगी। अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी। 
 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा। 
 
परिवार: यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगा। विवाह के योग बनेंगे। पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अविवाहितों के लिए सुखद स्थिति बन रही है। 
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
इंदिरा गांधी (Indira Gandhi): भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, जिन्हें अक्सर 'आयरन लेडी' के नाम से जाना जाता है। उनका भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव रहा। 
 
रानी लक्ष्मीबाई (Rani Lakshmibai): झांसी की रानी, जो १८५७ के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महान नायिका थीं। उनके साहस और वीरता के लिए उन्हें याद किया जाता है।
 
सुष्मिता सेन (Sushmita Sen): भारतीय अभिनेत्री और मॉडल, जिन्होंने 1994 में 'मिस यूनिवर्स' का खिताब जीता था। वह यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थीं।
 
ज़ीनत अमान (Zeenat Aman): बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध और स्टाइलिश अभिनेत्री, जिन्होंने 1979 और 1980 के दशक में अपनी पहचान बनाई।
 
दारा सिंह (Dara Singh): प्रसिद्ध भारतीय पेशेवर पहलवान, अभिनेता और राजनीतिज्ञ। उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके दमदार किरदारों के लिए जाना जाता है।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

