25 November Birthday: आपको 25 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

WD Feature Desk

सोमवार, 24 नवंबर 2025 (18:16 IST)
25 November Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 25 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 
आपका जन्मदिन: 25 नवंबर
 
दिनांक 25 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आप पैनी नजर के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 7, 16, 25
 
शुभ अंक : 7, 16, 25, 34
 
शुभ वर्ष : 2026
 
ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु
 
शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। 
 
सलाह: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं। मंदिर में पताका चढ़ाएं।
 
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी। 
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
झूलन गोस्वामी (Jhulan Goswami): भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज। वह महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी रही हैं। उन्हें 'चकदा एक्सप्रेस' के नाम से भी जाना जाता है।
 
ईला अरुण (Ila Arun): भारतीय अभिनेत्री, टीवी व्यक्तित्व और प्रसिद्ध राजस्थानी लोक गायिका। 
 
राखी सावंत (Rakhi Sawant): राखी सावंत एक भारतीय डांसर, मॉडल, अभिनेत्री और टेलीविजन टॉक शो होस्ट हैं, जो कई हिंदी और कुछ कन्नड़, मराठी, उड़िया, तेलुगु में दिखाई दी हैं।
 
बिप्लब कुमार देब (Biplab Kumar Deb): त्रिपुरा के राजनीतिज्ञ और 10वें मुख्यमंत्री।
 
रूपा गांगुली (Roopa Ganguly): रूपा गांगुली एक भारतीय अभिनेत्री, पार्श्व गायिका और राजनीतिज्ञ हैं। वह बी आर चोपड़ा की हिट टेलीविजन श्रृंखला में द्रौपदी के किरदार के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

