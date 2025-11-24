तीर्थराज पुष्कर आध्यात्मिक साधना का एक वैश्विक केंद्र : धामी

Chief Minister Pushkar Singh Dhami in Pushkar: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आश्रम पुष्कर सनातन राजस्थान में अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला (आश्रम) तीर्थराज पुष्कर के द्वितीय तल के लोकार्पण के साथ ही आश्रम की स्मारिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर आश्रम निर्माण में सहयोग करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि सृष्टि के मूल सिद्धांतों का प्रतीक तीर्थराज पुष्कर आध्यात्मिक साधना का एक वैश्विक केंद्र है। यह पावन भूमि आज भी अध्यात्म, शांति और दिव्यता की अनंत ध्वनि से आलोकित है।