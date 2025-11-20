राज्य में 6 माह के लिए एस्मा लागू : उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अगले 6 महीने के लिए एस्मा एक्ट लगा दिया है। इस एक्ट के लागू होने के बाद अब राज्य में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार ने राज्य के सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।