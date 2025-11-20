Chief Minister Pushkar Singh Dhami: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर मंथन कार्यक्रम में कहा कि हाल के दिनों में कुछ धर्म-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी तत्व भ्रामक खबरों व फेक नैरेटिव के जरिए हमारे प्रदेश की एकता, आस्था और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में हर झूठी या भड़काऊ सामग्री का तुरंत फैक्ट-चेक करना और सही तथ्य जन-जन तक पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है।
मुख्यमंत्री धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित 'सोशल मीडिया मंथन' कार्यक्रम में कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स व वॉलिंटियर्स से उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों, स्थानीय उत्पादों, सांस्कृतिक धरोहरों और सामाजिक उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर संवाद किया। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा शासन से लेकर प्रशासन तक सभी विभाग जनता से सीधे जुड़कर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं।
राज्य में 6 माह के लिए एस्मा लागू : उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अगले 6 महीने के लिए एस्मा एक्ट लगा दिया है। इस एक्ट के लागू होने के बाद अब राज्य में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार ने राज्य के सभी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala