पहले धमकी दी, फिर अमेरिका के लिए खतरा बताया, अब जोहरान ममदानी से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (14:05 IST)
Trump to meet with Zohran Mamdani: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब कैसा व्यवहार कर बैठे कोई नहीं जानता। न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी को चुनाव से पहले धमकी देने वाले ट्रंप अब ममदानी से मिलने को तैयार है। दोनों की मुलाकात ओवल ऑफिस में 21 नवंबर को होगी। इसकी जानकारी खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दी है। 
 
ट्रंप ने मेयर चुनाव के दौरान ममदानी के खिलाफ खड़े हुए पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को वोट डालने की अपील की थी। ट्रंप ने यह भी कहा था कि जोहरान कट्‍टर वामपंथी हैं, जो अमेरिका के लिए खतरनाक विचारधारा है। इसके अलावा ममदानी का तीखा विरोध भी किया था। लेकिन, अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि वे ममदानी से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वे जोहरान से शुक्रवार को मिलेंगे। 
 
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कम्युनिस्ट मेयर जोहरान ममदानी ने मुलाकात के लिए आग्रह किया था। मैंने ओवल ऑफिस में मुलाकात पर सहमति जताई है। मीटिंग शुक्रवार 21 नवंबर को होगी। दूसरी ओर, जोहरान के प्रवक्ता ने डोरा पेकेक ने कहा कि मेयर और राष्ट्रपति के बीच न्यूयॉर्क के विकास के साथ ही आर्थिक सुरक्षा और जन सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। 
 
जोहरान को लेकर क्या क्या कहा था ट्रंप ने : 
  • ट्रंप ने ममदानी को बार-बार 'कम्युनिस्ट' या 'सोशलिस्ट कम्युनिस्ट' बताकर उनकी आलोचना की।
  • ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं तो वह न्यूयॉर्क शहर के लिए संघीय पैसा रोक देंगे या उसमें कटौती कर देंगे।
  • ट्रंप ने एक बार यह भी धमकी दी थी कि अगर ममदानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के छापों को रोकेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यहां तक कि उन्हें निर्वासित भी किया जा सकता है।
  • ट्रंप ने ममदानी को 'बुरी खबर' (bad news) और 'टोटल नटजॉब' (total nutjob) जैसे नकारात्मक नामों से भी पुकारा।
ममदानी के बारे में ट्रंप के बेटे एरिक ने क्या कहा : ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने न्यूयॉर्क के ममदानी पर बड़ा हमला करते हुए दावा किया कि वे भारतीयों से नफरत करते हैं। उन्होंने ममदानी को यहूदियों से भी नफरत करने वाला बताया। एरिक ने एक साक्षात्कार में दावा किया कि ममदानी कम्यूनिस्ट हैं और वे इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की भी इच्छा रखते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क जैसा शहर दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन अब शहर को एक समाजवादी, कम्युनिस्ट जैसा नेता मिल गया है। इसका बड़ा नुकसान होगा। ये बहुत दुखद है। 
 
कौन हैं जोहरान ममदानी : 34 साल के जोहरान ममदानी भारतीय-अमेरिकी फिल्ममेकर मीरा नायर और लेखक महमूद मामदानी के बेटे हैं। वे एक समाजवादी नेता हैं और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका से जुड़े हुए हैं। ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर बन गए हैं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

