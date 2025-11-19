Pakistan : पाकिस्तानी सेना अल्लाह की फौज, दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी भी मिसाइल में बदल जाती, आसिम मुनीर की गीदड़भभकी पर आपको हंसी आएगी

Pakistan News : ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट जारी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को एक बार फिर गीदड़भभकी दी है। उन्होंने हास्यास्पद बयान दिया है। आसिम मुनीर ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के सामने न सिर्फ अपनी सेना की तारीफों के पुल बांधे, बल्कि भारत को भी धमकी दे दी है।

मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना अल्लाह की फौज है और जब मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी भी मिसाइल में बदल जाती है। उन्होंने कहा कि अगर फिर से किसी ने पाकिस्तान पर युद्ध थोपा तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ दो दिन के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आए थे।

युद्ध को लेकर किया झूठा दावा मीडिया खबरों के मुताबिक रविवार को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के सम्मान में आयोजित लंच में शामिल होने पहुचे आसिम मुनीर ने भारत के साथ मई में हुए चार दिवसीय संघर्ष का जिक्र किया और भारत के साथ हुए संघर्ष में पाकिस्तान की जीत का झूठा दावा किया और कहा कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के हमलों का मजबूती से मुकाबला किया और करारा जवाब दिया।

आसिम मुनीर ने कहा कि भारत के साथ युद्ध में अल्लाह ने हमें अपना सिर ऊंचा रखने में मदद की और यही वजह है कि जब मुसलमान अपने अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी मिसाइल में बदल जाती है। मुनीर ने कहा कि हम अल्लाह के आदेश से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अल्लाह की मदद से ही पाकिस्तान ने अपने दुश्मन का मुकाबला किया। पाकिस्तान की सेना अल्लाह की फौज है और हमारे सैनिक अल्लाह के नाम पर दुश्मन से लड़ते हैं। Edited by : Sudhir Sharma