पाकिस्तान ने भारत को Rising Asia Cup में 8 विकेट से हराया

INDvsPAK माज सदाकत के हरफनमौला खेल से पाकिस्तान शाहीन्स (ए टीम) ने राइजिग स्टार्स एशिया कप टी20 के ग्रुप बी मैच में रविवार को यहां भारत ए को 40 गेंद शेष रहते आठ विकेट से हरा दिया।पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को 19 ओवर में 136 रन पर आउट करने के बाद महज 13.2 ओवर में दो विकेट पर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया।‘Player of the Match’ सदाकत ने 47 गेंद में सात चौके और चार छक्के की मदद से नाबाद 79 रन की पारी खेलने के अलावा तीन ओवर में 12 रन देकर दो विकेट लिये। भारत के लिए सुयश शर्मा और यश ठाकुर ने एक-एक विकेट लिये।







What a moment for the Men in Green!



Sadaqat’s match-defining knock, backed by a collective bowling effort, gives them the edge over India ~ and the tournament is wide open now! #DPWorldAsiaCupRisingStars2025 #INDvPAK #ACC pic.twitter.com/BXXqTQRKVL — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 16, 2025 अपने शुरुआती ओवर में 14 रन खर्च करने वाले ठाकुर ने छठे ओवर में नईम को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई।सदाकत ने दूसरे छोर से आक्रामक बल्लेबाजी के साथ 31 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया।



लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान शाहीन्स ने आक्रामक अंदाज में लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया। मोहम्मद नईम (14) ने ठाकुर के खिलाफ दूसरे ओवर में छक्का लगाया तो वहीं सदाकत चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आये सुयश के खिलाफ लगातार दो चौके के साथ गुरजपनीत सिंह की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का जड़ा भारत ए पर दबाव बना दिया।

दसवें ओवर में सुयश शर्मा की गेंद पर नेहाल ने बाउंड्री के पास सदाकत का कैच लपक कर गेंद नमन की तरफ फेंका जिन्होंने कैच को पूरा किया। तीसरे अंपायर ने हालांकि कई बार रिप्ले देखने के बाद इसे नॉटआउट करार दिया। जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने लंबे समय तक मैदान अंपायर से बातचीत की।





सुयश ने इसी ओवर में यासिर खान (11) को चलता किया लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर दो रन से पाकिस्तान शाहीन्स ने 10 ओवर में 100 रन पूरे कर लिये।मोहम्मद फैक (नाबाद 16) ने नमन धीर पर छक्के के साथ पाकिस्तान को जीत दिला दी।







