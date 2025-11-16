WTC चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हराकर 15 साल बाद टेस्ट जीता

INDvsSA विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने भारत को ईडन गार्डन्स में पहला टेस्ट 30 रनों से हराकर ना केवल टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली बल्कि 15 साल बाद भारतीय जमीन पर जीत हासिल की। इससे पहले साल 2008 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पारी की हार थमाई थी।







Spinners script South Africa's first Test win in India since 2010 #INDvSA : https://t.co/fexthP5RGW pic.twitter.com/Ts9TESNmyE — ICC (@ICC) November 16, 2025 मैन ऑफ द मैच साइमन हार्मर ने पहली पारी में 30 रन देकर 4 विकेट लिए वहीं दूसरी पारी में भी उन्होंने 17 रन देकर 4 विकेट लिए।



92 पर 7 विकेट खोकर तीसरा दिन शुरु करने वाली दक्षिण अफ्रीका कप्तान तेम्बा बावुमा के नाबाद अर्धशतक 55 रनों की बदौलत 150 पार पहुंची और भारत को 124 रनों का लक्ष्य दिया। लेकिन भारत की पूरी टीम 93 रनों पर 9 विकेट गंवाकर मैच हार गई क्योंकि शुभमन गिल अस्पताल में भर्ती थे।