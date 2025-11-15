Biodata Maker

गर्दन में मोच आने के बाद रिटायर्ड हर्ट हुए शुभमन गिल

WD Sports Desk

, शनिवार, 15 नवंबर 2025 (12:33 IST)
INDvsSA भारतीय कप्तान शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को यहां साइमन हार्मर की गेंद पर स्लॉग स्वीप करने के प्रयास में गर्दन में मोच आने के बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए। गिल ने सिर्फ तीन गेंदें खेलीं, जिसके बाद चोट के कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा।

उन्होंने हार्मर को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका मारा, लेकिन इस दौरान उनकी गर्दन में जकड़न पैदा हो गई। फिजियो तुरंत ही मैदान पर पहुंचे लेकिन इस स्टार बल्लेबाज को रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। यह घटना ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 35वें ओवर में घटी।भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने अभी तक चोट की गंभीरता के बारे में कोई सूचना जारी नहीं की है।

भारत के चार विकेट पर 138 रन

भारत ने दक्षिण अफ्रीका के 159 रन के जवाब में पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन शनिवार को यहां लंच तक अपनी पहली पारी में चार विकेट पर 138 रन बनाए।लंच के समय रविंद्र जडेजा 11 और ध्रुव जुरेल पांच रन पर खेल रहे थे। भारत अभी दक्षिण अफ्रीका से 21 रन पीछे है।

