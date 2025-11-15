Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






AIMIM ने बिहार चुनाव में जीती 5 सीटें, 29 सीटों पर लड़ा था चुनाव

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bihar Assembly elections

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , शनिवार, 15 नवंबर 2025 (00:26 IST)
Bihar Election Results  : असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5  सीट पर जीत दर्ज की। चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी एआईएमआईएम ने सत्तारूढ़ या विपक्षी गठबंधन में शामिल हुए बिना, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। हैदराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि बिहार की जनता ने स्पष्ट फैसला सुनाया है। ओवैसी ने कहा कि हमारा ध्यान सीमांचल में प्रगति लाने, बाल मृत्यु दर को कम करने तथा स्कूल, अस्पताल, पुल और उद्योग बनाने पर होगा।’
ALSO READ: CM योगी ने NDA की प्रचंड विजय पर दी बधाई, बोले- नया बिहार आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा
29 सीटों पर लड़ा था चुनाव
मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में खासा प्रभाव रखने वाली इस पार्टी ने 243 विधानसभा सीटों में से 29 पर चुनाव लड़ा। जिन सीटों पर उसने चुनाव लड़ा, उनमें से 24 सीट सीमांचल क्षेत्र की हैं। एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने अमौर सीट पर 38,928 मतों से जीत दर्ज की। उन्हें 1,00,836 वोट मिले।
ALSO READ: bihar election pm narendra modi speech : PM मोदी ने बताया जीत का नया 'MY' फॉर्मूला, कहा- कांग्रेस में होगा बड़ा विभाजन, बताई क्या है कमियां
मोहम्मद सरवर आलम ने कोचाधामन में 23,021 वोटों से जीत हासिल की, उन्हें कुल 81,860 वोट मिले। गुलाम सरवर ने बैसी सीट पर 27,251 वोटों से जीत हासिल की और उन्हें कुल 92,766 वोट मिले। मोहम्मद मुर्शीद आलम ने जोकीहाट सीट पर 28,803 वोटों से जीत हासिल की और उन्हें कुल 83,737 वोट मिले। बहादुरगंज सीट से पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद तौसीफ आलम ने 28,726 वोटों से जीत हासिल की। ​​उन्हें 87,315 वोट मिले। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels