Bihar Results 2025 : बिहार में NDA की प्रचंड जीत पर आया अमित शाह का बयान

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। रुझानों में एनडीए आगे चल रहा है। इस जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने का बयान आया है।उन्होंने ट्वीट किया कि मैं बिहार की जनता और विशेषकर हमारी माताओं-बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपने NDA को यह जनादेश दिया है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार इसे और भी अधिक समर्पण के साथ पूरा करेगी।