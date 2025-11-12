Bihar Assembly Elections 2025 : महिला मतदाताओं ने बिहार चुनाव 2025 में वोटिंग से रच दिया इतिहास, सामने आया हैरान करने वाला आंकड़ा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला मतदाताओं ने वोटिंग में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कुल 66.91 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 1951 में राज्य में हुए पहले चुनाव के बाद से सर्वाधिक है। आयोग ने बताया कि राज्य के इतिहास में महिला मतदाताओं की संख्या भी सर्वाधिक रही।

चुनाव आयोग ने बताया कि 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान में 61.56 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने 69.04 प्रतिशत मतदान किया। मंगलवार को हुए दूसरे और अंतिम चरण के मतदान में महिला मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। महिला मतदाताओं की भागीदारी 74.03 प्रतिशत रही, जबकि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 64.1 था।

2015 के चुनाव में क्या था प्रतिशत बिहार में इससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोटिंग की थी। उस बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत 60.48 था जबकि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 53.32 रहा था। यहां 2000 के विधानसभा चुनावों में पुरुषों का मतदान प्रतिशत 70.71 था, जबकि महिलाओं का मतदान प्रतिशत 53.28 प्रतिशत था। Edited by : Sudhir Sharma