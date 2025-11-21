Hanuman Chalisa

खनिज सुधार रैंकिंग में उत्तराखंड दूसरे नंबर पर, मिलेगी 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

देहरादून , शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 (09:48 IST)
Uttarakhand news in hindi : उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की खनिज सुधार रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए राज्य को 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
 
मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन और लगातार सुधारों के चलते उत्तराखंड एक बार फिर केंद्र सरकार से बड़ी प्रोत्साहन राशि हासिल करने में सफल रहा है।
 
धामी सरकार द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर की गई पोस्ट में कहा गया कि प्रदेश सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में किए गए सुधार के परिणाम दिखने लगे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी खनिज सुधार रैकिंग में उत्तराखंड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जिसके लिए प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप मिलेगी। यह उपलब्धि सरकार के प्रभावी प्रबंधन और सुधारों की सफलता का प्रमाण है।
खनन मंत्रालय के पत्र के अनुसार राज्य खनन तत्परता सूचकांक (एसएमआरआई) केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है। जिसका उद्देश्य राज्य स्तर पर खनन क्षेत्र में सुधारों को प्रोत्साहित करना है।

